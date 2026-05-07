Real jedno, Valverde drugo: Urugvajac detaljno opisao što se događalo u svlačionici

Urugvajac, 27-godišnji Federico Valverde, dio je velike sramotne priče koja ovih dana puni novinske stupce, a izašla je iz Realove svlačionice
Prema pisanju španjolskih i francuksih medija, ali i potvrdom Reala - Federico Valverde i Francuz Aurelien Tchouameni imali su fizički obračun, u kojem je urugvajac imao traumatsku ozljedu mozga.
No, iako se pisalo kako je izgubio svijest, ali i pamćenje, on se 'sjeća' svega što se dogodilo u svlačionici, te je poslao poruku javnosti.
Jučer sam imao incident sa suigračem tijekom treninga. Umor od natjecanja i frustracija doveli su do toga da se cijela situacija pretjerano napuhala.
U normalnoj svlačionici ovakve se stvari mogu dogoditi i obično se rješavaju interno, bez da postanu javno poznate. Očito postoji netko tko stoji iza svega i vrlo brzo širi priču, a u sezoni bez trofeja, u kojoj je Real Madrid stalno pod povećalom, sve se dodatno povećava.
Danas smo ponovno imali neslaganje. Tijekom rasprave slučajno sam udario u stol, zbog čega sam zadobio manju posjekotinu na čelu koja je zahtijevala rutinski odlazak u bolnicu.
Moj suigrač me ni u jednom trenutku nije udario, niti sam ja udario njega, iako razumijem da je nekima lakše vjerovati da smo se potukli ili da je sve bilo namjerno. No to se nije dogodilo.
Osjećam da su me ljutnja zbog cijele situacije i frustracija jer neki od nas pokušavaju izgurati kraj sezone dajući apsolutno sve od sebe doveli do toga da se posvađam sa suigračem.
Žao mi je. Iskreno mi je žao jer me ova situacija boli, boli me trenutak kroz koji prolazimo. Real Madrid jedna je od najvažnijih stvari u mom životu i ne mogu biti ravnodušan prema tome. Sve je rezultat nakupljenih stvari koje su kulminirale besmislenom svađom, narušile moj imidž i ostavile prostor za izmišljanja, klevete i dodatno raspirivanje priče oko nesretnog incidenta.
Nemam nikakvu sumnju da bilo kakva neslaganja koja možemo imati izvan terena prestaju kada izađemo na teren. Ako treba braniti ovaj klub na stadionu, ja ću uvijek biti prvi.
Nisam se planirao oglašavati do kraja sezone. Ispali smo iz Lige prvaka i zadržao sam ljutnju i razočaranje za sebe. Prokockali smo još jednu godinu i nisam bio u situaciji objavljivati bilo što na društvenim mrežama kada sam smatrao da jedino što trebam pokazati jest ono na terenu. Mislim da sam to i radio.
Zato me posebno rastužuje i boli što prolazim kroz situaciju zbog koje neću moći igrati sljedeću utakmicu zbog liječničke odluke. Uvijek sam davao sve od sebe, do samoga kraja, i više od svega me boli što sada to neću moći učiniti.
Na raspolaganju sam klubu i svojim suigračima kako bih surađivao u svakoj odluci koju budu smatrali potrebnom.
Hvala.