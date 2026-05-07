Real jedno, Valverde drugo: Urugvajac detaljno opisao što se događalo u svlačionici

Prema pisanju španjolskih i francuksih medija, ali i potvrdom Reala - Federico Valverde i Francuz Aurelien Tchouameni imali su fizički obračun, u kojem je urugvajac imao traumatsku ozljedu mozga.

No, iako se pisalo kako je izgubio svijest, ali i pamćenje, on se 'sjeća' svega što se dogodilo u svlačionici, te je poslao poruku javnosti.

Jučer sam imao incident sa suigračem tijekom treninga. Umor od natjecanja i frustracija doveli su do toga da se cijela situacija pretjerano napuhala.

U normalnoj svlačionici ovakve se stvari mogu dogoditi i obično se rješavaju interno, bez da postanu javno poznate. Očito postoji netko tko stoji iza svega i vrlo brzo širi priču, a u sezoni bez trofeja, u kojoj je Real Madrid stalno pod povećalom, sve se dodatno povećava.

Danas smo ponovno imali neslaganje. Tijekom rasprave slučajno sam udario u stol, zbog čega sam zadobio manju posjekotinu na čelu koja je zahtijevala rutinski odlazak u bolnicu.

Moj suigrač me ni u jednom trenutku nije udario, niti sam ja udario njega, iako razumijem da je nekima lakše vjerovati da smo se potukli ili da je sve bilo namjerno. No to se nije dogodilo.

Osjećam da su me ljutnja zbog cijele situacije i frustracija jer neki od nas pokušavaju izgurati kraj sezone dajući apsolutno sve od sebe doveli do toga da se posvađam sa suigračem.