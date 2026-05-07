Desetak Hrvata neće ga imati: FIFA odobrila poseban znak na dresovima tijekom SP-a

Krovna svjetska nogometna organizacija odlučila je dodatno naglasiti važnost prvog nastupa na najvećoj nogometnoj pozornici. Tako će svaki debitant na Svjetskom prvenstvu nositi oznaku 'Debut' na prednjoj strani dresa.

Natpis će se nalaziti odmah ispod službenog loga Svjetskog prvenstva, koji će biti postavljen na sredini dresa.

Riječ je o novitetu koji FIFA uvodi nakon potpisivanja dugoročnog ugovora o licenciranju s kompanijom Fanatics.

Posebni dijelovi dresova završavat će u kolekcionarskim karticama

Prema dogovoru FIFA-e i Fanaticsa, oznake 'Debut' nakon svake utakmice bit će uklonjene s dresova i pohranjene u posebne kolekcionarske kartice za razmjenu.

Iako službeni ugovor o kolekcionarskim karticama počinje tek 2031. godine, FIFA je odlučila da će se ovaj projekt koristiti već na Svjetskom prvenstvu 2026.

To znači da će dijelovi dresova s oznakom debija postati kolekcionarski predmeti odmah nakon utakmica na Mundijalu.

Velik broj zvijezda nosit će oznaku 'Debut'

S obzirom na to da će Svjetsko prvenstvo 2026. mnogim nogometašima biti prvi nastup na najvećoj sceni, očekuje se da će velik broj igrača nositi ovu posebnu oznaku.

Među njima će biti i velika mlada zvijezda španjolskog nogometa Lamine Yamal, kojem će to biti prvi Mundijal.

FIFA ovom idejom očito želi dodatno naglasiti emociju prvog nastupa na Mundijalu, ali i stvoriti novi atraktivan kolekcionarski proizvod za navijače diljem svijeta.

Dakle, sigurno će svi igrači reprezentacija Zelenortske Republike, Curaçaoa, Jordana i Uzbekistana, imati tu oznaku...

Imat će i Hrvatska velik broj igrača s tom oznakom, pa nam je zapravo lakše nabroajti one koji neće - Livaković, Modrić, Kovačić, Gvardiol, Perišić, Kramarić, Mario Pašalić, Vlašić, Stanišić, Budimir, Šutalo...