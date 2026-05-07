Aston Villa i Freiburg nadoknadili 'minuse' i osigurali istanbulsko finale

Aston Villa deklasirala je Nottingham Forest 4:0 na Villa Parku i tako nadoknadila minimalni zaostatak iz prve utakmice te izborila veliko finale.

Forest je u prvom susretu slavio 1:0, ali na gostovanju u Birminghamu nije imao nikakve šanse protiv momčadi Unaija Emeryja, koja je od prve minute potpuno dominirala.

Specijalist za europska natjecanja još je jednom pokazao zašto uživa takav status. Emery je savršeno pripremio svoju momčad, a Villa je kontrolirala utakmicu od početka do kraja.

Watkins otvorio put prema finalu

Domaćin je poveo u 35. minuti kada je Ollie Watkins pogodio za 1:0 i anulirao prednost Foresta iz prve utakmice.

U nastavku je Aston Villa dodatno pojačala pritisak i brzo riješila pitanje pobjednika. Emiliano Buendia u 57. minuti realizirao je jedanaesterac za 2:0, a John McGinn u 77. minuti praktički zaključio posao domaće momčadi.

Samo tri minute kasnije McGinn je zabio još jednom i postavio konačnih 4:0 za veliko slavlje na Villa Parku.

Freiburg iskoristio crveni karton Brage

U drugom polufinalu Freiburg je nadoknadio zaostatak iz prve utakmice i pobjedom 3:1 protiv Brage izborio finale.

Portugalci su prošlog tjedna slavili 2:1, no njemačka momčad već je do poluvremena okrenula ukupni rezultat u svoju korist.

Veliki problem za Bragu dogodio se vrlo rano. Gostujući branič Dorgeles kao posljednji igrač obrane srušio je napadača Freiburga ispred kaznenog prostora i već u ranoj fazi utakmice dobio izravni crveni karton.

Freiburg je brojčanu prednost brzo pretvorio u dominaciju. Lukas Kubler zabio je u 19. minuti za 1:0, a prije odlaska na odmor Manzambi je sjajnim pogotkom povećao na 2:0 i potpuno preokrenuo polufinale.

Kubler je svojim drugim golom u 72. minuti povisio na 3:0 i praktički riješio pitanje putnika u finale.

Victor je u 79. minuti smanjio za Bragu i vratio tračak nade gostima, ali portugalska momčad s igračem manje nije uspjela doći do još jednog gola koji bi utakmicu dodatno zakomplicirao.

Europska liga, polufinale - uzvratne utakmice

Aston Villa - Nottingham Forest 4:0 (Watkins 36, Buendia 57-11m, McGinn 77, 80); (Aston Villa se plasirala u finale s ukupnih 4:1)

Freiburg - Braga 3:1 (Kubler 19, 72, Manzambi 41 / Victor 79); (Freiburg se plasirao u finale s ukupnih 4-3)

Finale se igra na Beşiktaş Stadionu 20. svibnja