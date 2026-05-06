RUŽAN POTEZ

Pique suspediran na dva mjeseca zbog napada na suce

N.M / Hina

06.05.2026 u 20:26

Gerard Pique
Gerard Pique Izvor: EPA / Autor: Quique Garcia / EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Vlasnik španjolskog nogometnog drugoligaša Andorre Gerard Pique (39) suspendiran je sa šest utakmica i dva mjeseca zabrane obavljanja nogometnih aktivnosti u Španjolskoj zbog nesportskog ponašanja prema službenim osobama nakon poraza njegove momčadi od Albacetea (0-1) prošlog vikenda.

Pique je najpoznatiji po svom vremenu provedenom u Barceloni, za katalonski klub igrao je između 2008. i 2022. nakon što je seniorsku karijeru započeo u Manchester Unitedu.

vezane vijesti

Tijekom 14 godina na Nou Campu, Pique je devet puta osvojio La Ligu i tri puta Ligu prvaka. Odigrao je važnu ulogu i u redovima španjolske reprezentacije s kojom je osvojio svjetski (2010) i europski naslov (2012).

Prije osam godina zajedno sa skupinom invenstitora kupio je Andorru koja se četiri kola prije kraja sezona nalazi na 10. mjestu LaLige 2.

Zbog sudjelovanja u incidentu, sportski direktor Jaume Nogues, također je dobio šest utakmica suspenzije i dva mjeseca zabrane rada, dok je predsjednik Ferran Vilaseca dobio četveromjesečnu zabranu.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
tužna vijest

tužna vijest

Umro je Vladimir Cvetković, košarkaška ikona i jedan od najvećih u povijesti Crvene zvezde
PIŠE MARCA

PIŠE MARCA

Realova svlačionica puca po šavovima: Dvije zvijezde se potukle uoči El Clásica
ZASJENILI FINALE

ZASJENILI FINALE

'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne

najpopularnije

Još vijesti