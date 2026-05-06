Velika pobjeda Štimca i Zrinjskog: Svladali Velež u prvoj utakmici finala Kupa

Trenutak odluke dogodio se u 37. minute. Tada je bivši igrač Dinama Mario Ćuže sjajnim ubačajem pronašao Nemanju Bilbiju koji zabija za 1:0.

Susret momčadi koju vodi bivši izbornik Hrvatske Igor Štimac i Veleža nije pružio puno zanimljivosti za neutralne gledatelje. U prvom dijelu je Zrinjski dominirao posjedom, ali osim gola domaćin nije stvorio niti jednu pravu priliku.

U nastavku smo gledali sličan scenarij, ali sa zamijenjenim ulogama. Velež je preuzeo posjed i pokušavao poravnati pred uzvrat. Gosti su nekoliko puta stigli u dobru situaciju, ali bi krivo dodavanje u ključnom trenutku spriječilo veću priliku.

Tako je Zrinjski ipak sačuvao minimalnu prednost pred uzvrat koji je za točno sedam dana. Velež će tada ugostiti Zrinjski na stadionu Rođeni. Zanimljivo, Bosna i Hercegovina jedina je članica UEFA-e u kojoj se finale Kupa igra na dvije utakmice.