OSTVARENA PREDNOST

Velika pobjeda Štimca i Zrinjskog: Svladali Velež u prvoj utakmici finala Kupa

N.M.

06.05.2026 u 19:54

Igor Štimac Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
U prvoj utakmici finala Kupa Bosne i Hercegovina Zrinjski je s 1:0 svladao Velež.

Trenutak odluke dogodio se u 37. minute. Tada je bivši igrač Dinama Mario Ćuže sjajnim ubačajem pronašao Nemanju Bilbiju koji zabija za 1:0.

Susret momčadi koju vodi bivši izbornik Hrvatske Igor Štimac i Veleža nije pružio puno zanimljivosti za neutralne gledatelje. U prvom dijelu je Zrinjski dominirao posjedom, ali osim gola domaćin nije stvorio niti jednu pravu priliku.

U nastavku smo gledali sličan scenarij, ali sa zamijenjenim ulogama. Velež je preuzeo posjed i pokušavao poravnati pred uzvrat. Gosti su nekoliko puta stigli u dobru situaciju, ali bi krivo dodavanje u ključnom trenutku spriječilo veću priliku.

Tako je Zrinjski ipak sačuvao minimalnu prednost pred uzvrat koji je za točno sedam dana. Velež će tada ugostiti Zrinjski na stadionu Rođeni. Zanimljivo, Bosna i Hercegovina jedina je članica UEFA-e u kojoj se finale Kupa igra na dvije utakmice.

Umro je Vladimir Cvetković, košarkaška ikona i jedan od najvećih u povijesti Crvene zvezde
Realova svlačionica puca po šavovima: Dvije zvijezde se potukle uoči El Clásica
'Skandal i sramota!' BiH mediji napali navijače Zrinjskog zbog skandaloznog navijanja tijekom himne

