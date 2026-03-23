Ovo što Dinamo radi nije normalno: Brojke su nevjerojatne

Dinamo je u 27. kolu SuperSport HNL-a s uvjerljivih 5:0 svladao Lokomotivu.

Time je zaključen treći krug prvenstva u kojem je Dinamo u potpunosti dominirao. To se vidi i na tablici na kojoj Dinamo ima čak deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.

Dinamo u devet kola odigranih u 2026. ima impresivnu statistiku od osam pobjeda i jednim neriješenim rezultatom. Jedino se poraza 'spasila' Rijeka na Rujevici u utakmici gdje su Modri također imali dominaciju. Ništa manje impresivna nije niti gol razlika. Dinamo je u posljednjih devet utakmica zabio čak 30 golova i primio samo šest. Zanimljivo, čak 12 golova djelo je Diona Drene Belje. Napadač Dinama bi samo s golovima iz posljednjeg kruga bio najbolji strijelac lige.