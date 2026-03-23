Ovo što Dinamo radi nije normalno: Brojke su nevjerojatne

Dinamo je u 27. kolu SuperSport HNL-a s uvjerljivih 5:0 svladao Lokomotivu.
Time je zaključen treći krug prvenstva u kojem je Dinamo u potpunosti dominirao. To se vidi i na tablici na kojoj Dinamo ima čak deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka.
Dinamo u devet kola odigranih u 2026. ima impresivnu statistiku od osam pobjeda i jednim neriješenim rezultatom. Jedino se poraza 'spasila' Rijeka na Rujevici u utakmici gdje su Modri također imali dominaciju.
Ništa manje impresivna nije niti gol razlika. Dinamo je u posljednjih devet utakmica zabio čak 30 golova i primio samo šest. Zanimljivo, čak 12 golova djelo je Diona Drene Belje. Napadač Dinama bi samo s golovima iz posljednjeg kruga bio najbolji strijelac lige.
Nakon puno (opravdanih) sumnji oko sudbine Marija Kovačevića sredinom prvog dijela sezone, one su polako, ali sigurno otklonjene. Dinamo djeluje kao stroj koji gazi sve pred sobom.
To je rezultiralo i pretpozivima Belje i Stojkovića u hrvatsku reprezentaciju, a Sergi Dominguez pozvan je u španjolsku u-21 reprezentaciju prvi put u karijeri. Ono što dodatno može veseliti navijače Dinama je povoljan raspored u posljednjem krugu. Dinamo će sve derbije igrati na domaćem terenu te ima priliku poprilično rano osigurati naslov prvaka.
Iako je Dinamo najskuplja momčad lige s najvećim proračunom u ligi, ovo što trenutačno radi nije normalno. Sve brojke indiciraju da svjedočimo jednoj povijesnoj sezoni i na tome treba čestitati svima uključenima.