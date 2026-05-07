Novi detalji kaosa iz Realove svlačionice: Valverde završio u bolnici nakon tučnjave s Tchouamenijem!

Napetosti unutar Real Madrida posljednjih dana očito ne jenjavaju. Španjolski mediji tvrde da je nakon ranijih nesuglasica između Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija došlo do novog, puno ozbiljnijeg incidenta koji je uzdrmao svlačionicu Kraljevskog kluba.

Prema navodima Marce, sukob dvojice veznjaka ovoga puta prerastao je u fizički obračun, a situacija je bila toliko ozbiljna da su ostali igrači morali hitno reagirati kako bi ih razdvojili.

U klubu je cijeli incident interno navodno označen kao 'vrlo ozbiljan'.

Valverde nakon sukoba završio u bolnici

Marca piše da je svađa od samog početka bila izrazito burna i da je vrlo brzo iz verbalnog sukoba prerasla u fizički obračun.

Situacija je, prema istim informacijama, eskalirala do te mjere da je Urugvajac Federico Valverde nakon incidenta morao otići u bolnicu. Detalji o njegovu stanju zasad nisu poznati, a iz Reala se još nitko službeno nije oglasio.

Izvori bliski događajima u Madridu tvrde da je ovaj sukob bio znatno ozbiljniji od ranijeg incidenta koji se navodno dogodio u trening-centru Valdebebas.