Novi detalji kaosa iz Realove svlačionice: Valverde završio u bolnici nakon tučnjave s Tchouamenijem!

Atmosfera u svlačionici Real Madrida, prema pisanju španjolskih medija, potpuno je eksplodirala nakon novog sukoba Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, a situacija je navodno postala toliko ozbiljna da je klub morao organizirati hitan krizni sastanak
Napetosti unutar Real Madrida posljednjih dana očito ne jenjavaju. Španjolski mediji tvrde da je nakon ranijih nesuglasica između Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija došlo do novog, puno ozbiljnijeg incidenta koji je uzdrmao svlačionicu Kraljevskog kluba.
Prema navodima Marce, sukob dvojice veznjaka ovoga puta prerastao je u fizički obračun, a situacija je bila toliko ozbiljna da su ostali igrači morali hitno reagirati kako bi ih razdvojili.
U klubu je cijeli incident interno navodno označen kao 'vrlo ozbiljan'.
Valverde nakon sukoba završio u bolnici
Marca piše da je svađa od samog početka bila izrazito burna i da je vrlo brzo iz verbalnog sukoba prerasla u fizički obračun.
Situacija je, prema istim informacijama, eskalirala do te mjere da je Urugvajac Federico Valverde nakon incidenta morao otići u bolnicu. Detalji o njegovu stanju zasad nisu poznati, a iz Reala se još nitko službeno nije oglasio.
Izvori bliski događajima u Madridu tvrde da je ovaj sukob bio znatno ozbiljniji od ranijeg incidenta koji se navodno dogodio u trening-centru Valdebebas.
Real sazvao hitan krizni sastanak
Ozbiljnost situacije natjerala je vrh kluba na hitnu reakciju. Odmah nakon incidenta održan je krizni sastanak unutar svlačionice, a prema navodima španjolskih medija, nijedan igrač nije napustio sportski centar dok razgovor nije završio.
Cilj sastanka bio je pokušati smiriti situaciju i spriječiti daljnju eskalaciju sukoba koji sve ozbiljnije zabrinjava klupsko vodstvo.
U Realu navodno već razmišljaju i o mogućim sankcijama, dok se atmosfera unutar momčadi opisuje kao iznimno napeta. Spominju se nervoza, podjele unutar svlačionice i osjećaj da problemi još nisu ni blizu konačnog rješenja.
Sve više problema unutar svlačionice
Real Madrid posljednjih mjeseci prolazi kroz turbulentno razdoblje. Osim rezultatskih problema i sve glasnijih kritika iz španjolske javnosti, sada se sve više govori i o ozbiljnim odnosima unutar same momčadi.
Sukob Valverdea i Tchouamenija dodatno je pojačao dojam da u svlačionici vlada velika napetost i da pojedini odnosi među igračima više nisu stabilni.
Ako se navodi pokažu točnima, pred Realom su vrlo osjetljivi dani jer bi ovakvi incidenti mogli ostaviti ozbiljne posljedice na momčad u završnici sezone.