U Realu bijesni na 'cinkaroša': Prst sumnje usmjeren je na jednog igrača

Real Madrid prolazi kroz jedno od najturbulentnijih razdoblja posljednjih godina. Nakon ispadanja iz Lige prvaka protiv Bayerna i novih razočaranja u La Ligi, atmosfera unutar svlačionice Kraljevskog kluba potpuno se raspala, barem prema pisanju španjolskih medija.

Posljednjih dana u javnost je procurio niz informacija o sukobima među igračima, a spominju se čak i fizički obračuni. U Realu su sada uvjereni da netko iznutra namjerno dostavlja detalje novinarima kako bi dodatno produbio krizu.

Klupsko vodstvo zbog toga je navodno pokrenulo internu istragu kako bi otkrilo tko odaje informacije iz svlačionice.

Sukobi se samo gomilaju

Španjolski mediji posljednjih su dana objavili niz detalja o incidentima među igračima Reala. Tako se pisalo da je Antonio Rudiger navodno ošamario Carrerasa, nakon čega se lijevi bek morao javno oglasiti.

U fokusu je zatim završio i sukob Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, koji je navodno dodatno eskalirao. Pojavile su se informacije da su se njih dvojica ponovno sukobili te da je cijela situacija završila fizičkim obračunom nakon kojeg je Valverde navodno završio u bolnici.

Zbog sve češćih incidenata čelnici kluba planirali su i hitan sastanak s ciljem smirivanja situacije i pokušaja otkrivanja pravog uzroka problema unutar momčadi.

U Realu sumnjaju na Ceballosa?

Iako iz kluba službeno nitko nije imenovan, španjolski mediji tvrde da unutar Reala već postoji 'glavni osumnjičeni' za curenje informacija.

Prema tim navodima, mnogi prstom upiru u Danija Ceballosa.

Veznjak Reala navodno je potpuno ispao iz planova momčadi i očekuje se da će na ljeto napustiti klub. Situacija se dodatno pogoršala nakon sukoba s trenerom Alvarom Arbeloom, poslije kojeg je praktički nestao iz ozbiljnijih kombinacija za sastav.