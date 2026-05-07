U Realu bijesni na 'cinkaroša': Prst sumnje usmjeren je na jednog igrača

Problemi u svlačionici Real Madrida posljednjih dana sve više izlaze na površinu, a u klubu su uvjereni da netko namjerno plasira informacije u javnost kako bi dodatno destabilizirao momčad
Real Madrid prolazi kroz jedno od najturbulentnijih razdoblja posljednjih godina. Nakon ispadanja iz Lige prvaka protiv Bayerna i novih razočaranja u La Ligi, atmosfera unutar svlačionice Kraljevskog kluba potpuno se raspala, barem prema pisanju španjolskih medija.
Posljednjih dana u javnost je procurio niz informacija o sukobima među igračima, a spominju se čak i fizički obračuni. U Realu su sada uvjereni da netko iznutra namjerno dostavlja detalje novinarima kako bi dodatno produbio krizu.
Klupsko vodstvo zbog toga je navodno pokrenulo internu istragu kako bi otkrilo tko odaje informacije iz svlačionice.
Sukobi se samo gomilaju
Španjolski mediji posljednjih su dana objavili niz detalja o incidentima među igračima Reala. Tako se pisalo da je Antonio Rudiger navodno ošamario Carrerasa, nakon čega se lijevi bek morao javno oglasiti.
U fokusu je zatim završio i sukob Federica Valverdea i Aureliena Tchouamenija, koji je navodno dodatno eskalirao. Pojavile su se informacije da su se njih dvojica ponovno sukobili te da je cijela situacija završila fizičkim obračunom nakon kojeg je Valverde navodno završio u bolnici.
Zbog sve češćih incidenata čelnici kluba planirali su i hitan sastanak s ciljem smirivanja situacije i pokušaja otkrivanja pravog uzroka problema unutar momčadi.
U Realu sumnjaju na Ceballosa?
Iako iz kluba službeno nitko nije imenovan, španjolski mediji tvrde da unutar Reala već postoji 'glavni osumnjičeni' za curenje informacija.
Prema tim navodima, mnogi prstom upiru u Danija Ceballosa.
Veznjak Reala navodno je potpuno ispao iz planova momčadi i očekuje se da će na ljeto napustiti klub. Situacija se dodatno pogoršala nakon sukoba s trenerom Alvarom Arbeloom, poslije kojeg je praktički nestao iz ozbiljnijih kombinacija za sastav.
Pojavile su se čak i tvrdnje da je Ceballos tražio da mu se Arbeloa više uopće ne obraća jer, kako navodno smatra, više nemaju o čemu razgovarati.
Nakon sukoba počele izlaziti informacije
Zanimljivo je da su upravo nakon tog sukoba u javnost počele izlaziti sve ozbiljnije priče o stanju unutar svlačionice Real Madrida. Zbog toga dio ljudi u klubu navodno vjeruje da bi upravo Ceballos mogao biti osoba koja informacije prenosi medijima.
Naravno, zasad nema nikakve potvrde da je to doista slučaj, ali jasno je da nepovjerenje unutar momčadi raste iz dana u dan.
Ceballos je ove sezone prvo izgubio mjesto kod Xabija Alonsa, a potom i kod Arbeloe, no malo tko je očekivao da će situacija otići toliko daleko da se počne govoriti o otvorenom ratu unutar svlačionice.
Jedno je sigurno - u Real Madridu trenutačno ništa ne djeluje stabilno. Rezultatska kriza pretvorila se u ozbiljan problem unutar momčadi, a pitanje je hoće li klub uspjeti smiriti situaciju prije nego što posljedice postanu još ozbiljnije.