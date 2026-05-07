ODUŠEVIo, UNATOČ MLADOSTI

Englezi 'vezali' Nijemca do 2029. godine. Razlog? Zvali su ga Apotekari....

S.Š. / Hina

07.05.2026 u 20:04

Fabian Hürzeler
Fabian Hürzeler Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Engleski nogometni premierligaš Brighton službeno je objavio da je produljio ugovor s Fabianom Hürzelerom, trenerom prve momčadi, koji se za ovaj klub vezao do lipnja 2029. godine.

'Uživam raditi u Brightonu i biti u ovom okruženju. Novi ugovor koji sam potpisao samo je još jedan novi motiv da radim još bolje i da ispred sebe stavljamo nove izazove', rekao je 33-godišnji Hürzeler koji je tijekom ljeta 2024. došao u Brighton iz St. Paulija.

Kada je došao u Brighton ovaj je njemački strateg s 31 godinom postao najmlađi strani trener u povijesti Premier lige.

Novi ugovor nije samo nagrada za odlične rezultate već su u Brightonu time odgovorili na brojne upite drugih klubova koji su imali namjeru angažirati Hürzelera.

Pisalo se da nekoliko njemačkih klubova traži Hürzelera, a među njima i Bayer Leverkusen.

Brighton se ove sezone bori za pozicije koje iduće sezone vode prema Europskoj i Konferencijskoj ligi. Tri kola prije kraja Brighton se nalazi na osmom mjestu ljestvice, ima dva boda manje od šestog Bournemoutha i bod manje od sedmog Brentforda.

Skupio je Brighton ove sezone u prvenstvu 13 pobjeda, 11 remija i 11 poraza.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MALO ČUDNO, ALI...

MALO ČUDNO, ALI...

Otkriveno koliko zarađuju treneri Dinama, Hajduka i Rijeke. Najplaćeniji je...
IMPRESIONIRAN

IMPRESIONIRAN

Niko Kranjčar se naklonio hrvatskom reprezentativcu: 'On je puno veći talent od Modrića, Bobana, mene...'
SAMO ZA TPORTAL

SAMO ZA TPORTAL

Schildenfeld o mogućem nasljedniku Belje: Toliko je dobar, da me začudilo što je došao k nama...

najpopularnije

Još vijesti