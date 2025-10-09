nula u pragu

Marco Pašalić nije skrivao zadovoljstvo: Ovaj bod je velik kao kuća!

09.10.2025 u 23:39

Marco Pašalić Hrvatska
Marco Pašalić Hrvatska Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatska je u Pragu protiv Češke odigrala 0:0 te se potpuno približila i teoretskom plasmanu na SP 2026. godine. Utakmicu je komentirao Marco Pašalić

Izbornik Zlatko Dalić je u 62. minuti u igru ubacio Marca Pašalića kako bi 'razbudio' momčad Vatrenih. Na kraju je ipak ostalo 0:0 iako je Pašalić odigrao dobrih 30 minuta protiv Čeha.

'Možemo biti zadovoljni unatoč bodu. Bod je velik k'o kuća, Česi su jaki i čvrsti, odigrali su dobru utakmicu, ozbiljna su momčad', kazao je Marco Pašalić za NovaTV i dodao:

'Velika čestitka izborniku, velika je stvar ući u 'Klub 100'. Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, ali imamo priliku u Varaždinu, kod izbornika i kod kuće. Danas nemamo za čim žaliti iako bi bilo ljepše da smo osvojili tri boda. Idemo ih dati izborniku u Varaždinu.'

Češka - Hrvatska, kvalifikacije za SP 2026., 9.10.2025. Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev

Otkrio je Pašalić i vidi li se u budućnosti u 'Klubu 100'.

'Nadam se, vidjet ćemo', zaključio je Marco Pašalić.

