Marco Pašalić nije skrivao zadovoljstvo: Ovaj bod je velik kao kuća!

Hrvatska je u Pragu protiv Češke odigrala 0:0 te se potpuno približila i teoretskom plasmanu na SP 2026. godine. Utakmicu je komentirao Marco Pašalić
Izbornik Zlatko Dalić je u 62. minuti u igru ubacio Marca Pašalića kako bi 'razbudio' momčad Vatrenih. Na kraju je ipak ostalo 0:0 iako je Pašalić odigrao dobrih 30 minuta protiv Čeha.
'Možemo biti zadovoljni unatoč bodu. Bod je velik k'o kuća, Česi su jaki i čvrsti, odigrali su dobru utakmicu, ozbiljna su momčad', kazao je Marco Pašalić za NovaTV i dodao:
'Velika čestitka izborniku, velika je stvar ući u 'Klub 100'. Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, ali imamo priliku u Varaždinu, kod izbornika i kod kuće. Danas nemamo za čim žaliti iako bi bilo ljepše da smo osvojili tri boda. Idemo ih dati izborniku u Varaždinu.'
Otkrio je Pašalić i vidi li se u budućnosti u 'Klubu 100'.
'Nadam se, vidjet ćemo', zaključio je Marco Pašalić.