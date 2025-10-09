Marco Pašalić nije skrivao zadovoljstvo: Ovaj bod je velik kao kuća!

Izbornik Zlatko Dalić je u 62. minuti u igru ubacio Marca Pašalića kako bi 'razbudio' momčad Vatrenih. Na kraju je ipak ostalo 0:0 iako je Pašalić odigrao dobrih 30 minuta protiv Čeha.

'Možemo biti zadovoljni unatoč bodu. Bod je velik k'o kuća, Česi su jaki i čvrsti, odigrali su dobru utakmicu, ozbiljna su momčad', kazao je Marco Pašalić za NovaTV i dodao:

'Velika čestitka izborniku, velika je stvar ući u 'Klub 100'. Bilo bi ljepše da smo osvojili tri boda, ali imamo priliku u Varaždinu, kod izbornika i kod kuće. Danas nemamo za čim žaliti iako bi bilo ljepše da smo osvojili tri boda. Idemo ih dati izborniku u Varaždinu.'