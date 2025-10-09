Joško Gvardiol se oglasio nakon remija s Česima; posebno je istaknuo jednu stvar

'Mislim da možemo biti zadovoljni bodom, igrom ne toliko. U budućnosti ćemo vjerojatno imati ovakvih faza, ovakve ne bajne utakmice, no moramo se naviknuti na to', rekao je Joško Gvardiol nakon susreta za NovuTV te dodao:

'Približili smo se našem cilju, no bili smo prepasivni. Moramo bolje, svjesni smo koje smo greške radili. Moramo prihvatiti da neće uvijek sve biti kako želimo. Danas smo dali maksimum i zasluženo uzeli bod te se približili svom cilju.'

Korak smo bliže plasmanu na SP 2026. godine, a u nedjelju nas u Varaždinu čeka utakmica s Gibraltarom.