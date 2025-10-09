Joško Gvardiol se oglasio nakon remija s Česima; posebno je istaknuo jednu stvar

Hrvatska je u kvalifikacijama za SP 2026. godine odigrala 0:0 u gostima kod Češke u Pragu. Susret je komentirao Joško Gvardiol
'Mislim da možemo biti zadovoljni bodom, igrom ne toliko. U budućnosti ćemo vjerojatno imati ovakvih faza, ovakve ne bajne utakmice, no moramo se naviknuti na to', rekao je Joško Gvardiol nakon susreta za NovuTV te dodao:
'Približili smo se našem cilju, no bili smo prepasivni. Moramo bolje, svjesni smo koje smo greške radili. Moramo prihvatiti da neće uvijek sve biti kako želimo. Danas smo dali maksimum i zasluženo uzeli bod te se približili svom cilju.'
Korak smo bliže plasmanu na SP 2026. godine, a u nedjelju nas u Varaždinu čeka utakmica s Gibraltarom.
'Najvažnije je biti svjestan naših pogrešaka i današnje predstave. Sigurno da to mora biti puno bolje... Imamo utakmicu u Varaždinu protiv Gibraltara, idemo tamo osvojiti tri boda. Drago mi je da se izbornik pridružio 'Klubu 100', drago mi je da nas vodi i da ostvaruje velike rezultate. Nedostajala mi je reprezentacija, mučio sam se s ozljedom koljena. Sad je sve dobro, na sebi osjetim malo umor, nisam prošao pripreme. Puno utakmica sam odigrao u zadnjim tjednima', zaključio je Joško Gvardiol.