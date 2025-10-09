remi u pragu

Dalić nakon remija u Pragu otkrio detalje proslave u svlačionici

S.Č.

09.10.2025 u 23:21

Modrić i Dalić
Modrić i Dalić Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Po prvi puta u aktualnim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine nogometaši Hrvatske nisu pobijedili, ali su remijem 0:0 u Pragu kod Češke napravili novi veliki korak prema svom cilju.

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

'Osvojili smo bod, veliki korak prema Svjetskom prvenstvu. Nismo bili agresivni, stajali smo predaleko od protivnika koji je bolje ušao u utakmicu od nas. Bili su bolji u prvom poluvremenu, a mi smo imali dvije velike šanse preko Perišića. Na kraju smo uzeli bod', rekao je Zlatko Dalić nakon utakmice pa je dodao:

'Taj bod nam puno znači u borbi za Svjetsko prvenstvo. Idemo do kraja maksimalno ozbiljno, odgovorno. Želimo osvojiti što više bodova. Bilo je važno da ne izgubimo večeras. Išli smo na pobjedu, nismo uspjeli. Proslava u svlačionici? Dečki su napravili majice, čestitali mi na 100. utakmici, predsjednik je održao govor, ja sam im se zahvalio. Idemo dalje kao jedna velika obitelj. Najbitnije je da izborimo Svjetsko prvenstvo.'

ceska_hrvatska36-091025
  • ceska_hrvatska35-091025
  • ceska_hrvatska34-091025
  • ceska_hrvatska33-091025
  • ceska_hrvatska32-091025
  • ceska_hrvatska31-091025
    +79
Češka - Hrvatska, kvalifikacije za SP 2026., 9.10.2025. Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev

