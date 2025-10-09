Dalić nakon remija u Pragu otkrio detalje proslave u svlačionici

Hrvatska i Češka ostale su na vrhu ljestvice skupine L te imaju identičnih 13 bodova. Hrvatska ima dvije prednosti, a to su utakmica manje u odnosu na Čehe, kao i mnogo bolja razlika pogodaka pa su izabranici Zlatka Dalić i u ovom, petom kvalifikacijskom ogledu, napravili značajni korak prema Svjetskom prvenstvu.

'Osvojili smo bod, veliki korak prema Svjetskom prvenstvu. Nismo bili agresivni, stajali smo predaleko od protivnika koji je bolje ušao u utakmicu od nas. Bili su bolji u prvom poluvremenu, a mi smo imali dvije velike šanse preko Perišića. Na kraju smo uzeli bod', rekao je Zlatko Dalić nakon utakmice pa je dodao:

'Taj bod nam puno znači u borbi za Svjetsko prvenstvo. Idemo do kraja maksimalno ozbiljno, odgovorno. Želimo osvojiti što više bodova. Bilo je važno da ne izgubimo večeras. Išli smo na pobjedu, nismo uspjeli. Proslava u svlačionici? Dečki su napravili majice, čestitali mi na 100. utakmici, predsjednik je održao govor, ja sam im se zahvalio. Idemo dalje kao jedna velika obitelj. Najbitnije je da izborimo Svjetsko prvenstvo.'