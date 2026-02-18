Kaos u Lisabonu: Pokušali upasti u svlačionicu Reala nakon utakmice

Nakon rasističkog skandala i desetominutnog prekida tijekom susreta, napetosti se nisu smirile ni po završetku utakmice.

Španjolski Defensa Central piše kako je došlo do novog incidenta u tunelu prema svlačionicama. Prema informacijama koje prenosi CBS Sports, dio stručnog stožera Benfice pokušao je ući u svlačionicu Real Madrida kako bi nastavio sukob koji je obilježio susret.

Podsjetimo, sve je započelo u 50. minuti kada je Vinicius postigao pogodak za vodstvo Reala. Nakon proslave uslijedile su uvrede i aktiviranje protokola protiv rasizma, a situacija je eskalirala i na terenu.

Prema navodima španjolskog medija, sukob se potom preselio u tunel, gdje je došlo do naguravanja i pokušaja dodatnog obračuna. Incident je, kako tvrde, dodatno zasjenio utakmicu koja je do tada protekla u sportskom tonu - prvo poluvrijeme završilo je uz tek nekoliko prekršaja i bez većih tenzija.