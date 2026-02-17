Epski preokret PSG-a u nevjerojatnoj utakmici Lige prvaka

Monaco je krenuo furiozno. Već u prvoj minuti Folarin Balogun glavom je zabio za 1:0, a u 18. minuti ponovno je pobjegao obrani i rutinski povisio na 2:0. Stadion je eruptirao, a PSG je izgledao uzdrmano.

Parižani su imali priliku brzo se vratiti, no Vitinha je u 22. minuti promašio kazneni udarac - vratar Philipp Köhn pročitao je njegov pokušaj i sačuvao veliku prednost domaćih.

Povratak koji je promijenio sve

Ulazak Desire Douea potpuno je promijenio ritam utakmice. Mladi Francuz u 29. minuti smanjuje na 2:1 sjajnim udarcem koji je od stative završio u mreži. Nakon VAR provjere, pogodak je priznat.

Do kraja prvog dijela PSG je stigao do izjednačenja - u 41. minuti Achraf Hakimi koristi odbijanac i precizno pogađa za 2:2.

Ključni trenutak dogodio se početkom nastavka. Aleksandr Golovin u 48. minuti dobiva izravni crveni karton nakon VAR intervencije, a Monaco ostaje s igračem manje.

PSG je to odmah kaznio. Pritisak je rastao, a u 67. minuti Doue ponovno preuzima odgovornost - prima loptu, povlači prema sredini i precizno pogađa za potpuni preokret i 2:3.

Monaco je u završnici pokušao doći do izjednačenja, no obrana PSG-a izdržala je nalete. Parižani su čak imali prilike povećati prednost, ali rezultat se više nije mijenjao.

Uzvrat u Parizu donosi novu dramu, ali Monaco će morati pronaći odgovor nakon večeri u kojoj je od potpunog slavlja došao do bolnog preokreta.