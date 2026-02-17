ludnica

Epski preokret PSG-a u nevjerojatnoj utakmici Lige prvaka

S.Č.

17.02.2026 u 23:02

PSG
PSG Izvor: EPA / Autor: SEBASTIEN NOGIER
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Francuski derbi u doigravanju Lige prvaka ponudio je sve - rani šok, promašeni penal, VAR dramu, crveni karton i epski preokret. Paris Saint-Germain slavio je u Kneževini 3:2 i uoči uzvrata u Parizu stekao veliku psihološku prednost.

Monaco je krenuo furiozno. Već u prvoj minuti Folarin Balogun glavom je zabio za 1:0, a u 18. minuti ponovno je pobjegao obrani i rutinski povisio na 2:0. Stadion je eruptirao, a PSG je izgledao uzdrmano.

Parižani su imali priliku brzo se vratiti, no Vitinha je u 22. minuti promašio kazneni udarac - vratar Philipp Köhn pročitao je njegov pokušaj i sačuvao veliku prednost domaćih.

Povratak koji je promijenio sve

Ulazak Desire Douea potpuno je promijenio ritam utakmice. Mladi Francuz u 29. minuti smanjuje na 2:1 sjajnim udarcem koji je od stative završio u mreži. Nakon VAR provjere, pogodak je priznat.

Do kraja prvog dijela PSG je stigao do izjednačenja - u 41. minuti Achraf Hakimi koristi odbijanac i precizno pogađa za 2:2.

Ključni trenutak dogodio se početkom nastavka. Aleksandr Golovin u 48. minuti dobiva izravni crveni karton nakon VAR intervencije, a Monaco ostaje s igračem manje.

PSG je to odmah kaznio. Pritisak je rastao, a u 67. minuti Doue ponovno preuzima odgovornost - prima loptu, povlači prema sredini i precizno pogađa za potpuni preokret i 2:3.

Monaco je u završnici pokušao doći do izjednačenja, no obrana PSG-a izdržala je nalete. Parižani su čak imali prilike povećati prednost, ali rezultat se više nije mijenjao.

Uzvrat u Parizu donosi novu dramu, ali Monaco će morati pronaći odgovor nakon večeri u kojoj je od potpunog slavlja došao do bolnog preokreta.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nevjerojatna priča

nevjerojatna priča

Ispisana povijest Olimpijskih igara: Ovo vjerojatno više nikada nećemo vidjeti
skandal u lisabonu

skandal u lisabonu

Otkriveno što je igrač Benfice rekao Viniciusu - nakon toga nastao je kaos
skandal

skandal

Bijesni kapetan Reala odmah progovorio o skandalu u Lisabonu - njegova izjava odjekuje

najpopularnije

Još vijesti