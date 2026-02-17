Epski preokret PSG-a u nevjerojatnoj utakmici Lige prvaka

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Francuski derbi u doigravanju Lige prvaka ponudio je sve - rani šok, promašeni penal, VAR dramu, crveni karton i epski preokret. Paris Saint-Germain slavio je u Kneževini 3:2 i uoči uzvrata u Parizu stekao veliku psihološku prednost.
Monaco je krenuo furiozno. Već u prvoj minuti Folarin Balogun glavom je zabio za 1:0, a u 18. minuti ponovno je pobjegao obrani i rutinski povisio na 2:0. Stadion je eruptirao, a PSG je izgledao uzdrmano.
Parižani su imali priliku brzo se vratiti, no Vitinha je u 22. minuti promašio kazneni udarac - vratar Philipp Köhn pročitao je njegov pokušaj i sačuvao veliku prednost domaćih.
Povratak koji je promijenio sve
Ulazak Desire Douea potpuno je promijenio ritam utakmice. Mladi Francuz u 29. minuti smanjuje na 2:1 sjajnim udarcem koji je od stative završio u mreži. Nakon VAR provjere, pogodak je priznat.
Do kraja prvog dijela PSG je stigao do izjednačenja - u 41. minuti Achraf Hakimi koristi odbijanac i precizno pogađa za 2:2.
Ključni trenutak dogodio se početkom nastavka. Aleksandr Golovin u 48. minuti dobiva izravni crveni karton nakon VAR intervencije, a Monaco ostaje s igračem manje.
PSG je to odmah kaznio. Pritisak je rastao, a u 67. minuti Doue ponovno preuzima odgovornost - prima loptu, povlači prema sredini i precizno pogađa za potpuni preokret i 2:3.
Monaco je u završnici pokušao doći do izjednačenja, no obrana PSG-a izdržala je nalete. Parižani su čak imali prilike povećati prednost, ali rezultat se više nije mijenjao.
Uzvrat u Parizu donosi novu dramu, ali Monaco će morati pronaći odgovor nakon večeri u kojoj je od potpunog slavlja došao do bolnog preokreta.