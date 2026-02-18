Nezapamćen izljev bijesa Mbappea prema Argentincu: Marca otkrila što mu je vikao

Vinicius je sucu prijavio da mu je igrač Benfice Gianluca Prestianni uputio rasističku uvredu. Situacija je eskalirala u sekundi.

Real Madrid je slavio 1:0 pogotkom Viniciusa u 50. minuti, ali nogomet je vrlo brzo pao u drugi plan. Proslava gola izazvala je burnu reakciju, uslijedile su uvrede s tribina, a potom i teške optužbe na terenu.

Mbappe divljao na Argentinca

U neposrednoj blizini sukoba nalazio se i Kylian Mbappé - i nije ostao nijem. Kako piše Marca, snimke su zabilježile kako je napadač Reala u više navrata vikao prema Argentincu:

‘Ti si je*eni rasist! Ti si je*eni rasist!’

Napetost je dodatno porasla, a sudac je aktivirao protokol protiv rasizma.

Vinicius je sjeo na klupu i u prvi mah odbijao nastaviti susret. Igrači Reala okružili su Prestiannija, a utakmica je bila prekinuta gotovo deset minuta dok su se strasti pokušavale smiriti.

Tchouameni: ‘Ovo se ne smije događati’

Nakon susreta oglasio se i Aurélien Tchouaméni.

‘Ovo se ne smije događati. Vini nam je rekao da ga je taj dečko nazvao ‘majmunom’. On pak tvrdi da nije rekao ništa, odnosno da je rekao… ne znam, ‘pederi’ ili što već. Vini nam je rekao da moramo nastaviti igrati. Ne znam što bih sada rekao, razgovarat ćemo, ali ovo se ne smije ponoviti’, izjavio je veznjak Reala.

Incident se, prema pisanju španjolskih medija, nije završio posljednjim sučevim zviždukom. Navodno je dio stručnog stožera Benfice pokušao ući u svlačionicu Reala, a napetosti su se nastavile i u tunelu.

Nogomet je ostao u sjeni

Umjesto analize igre i važne pobjede u gostima, večer u Lisabonu ostat će zapamćena po optužbama za rasizam, prekidu utakmice i scenama koje su obišle svijet.

Još jednom se pokazalo koliko je problem dubok i koliko je malo potrebno da velika europska utakmica sklizne u nešto puno ozbiljnije od sporta.