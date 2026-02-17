Bijesni kapetan Reala odmah progovorio o skandalu u Lisabonu - njegova izjava odjekuje

Nakon pogotka Viniciusa u 50. minuti susret je prekinut zbog rasističkih ispada. Brazilac je prijavio sucu da mu je igrač Benfice Gianluca Prestianni uputio uvredu, a utakmica je bila zaustavljena dok je aktiviran protokol protiv rasizma.

O cijeloj situaciji nakon susreta govorio je kapetan Reala Fede Valverde - i nije birao riječi.

‘Ako pokriješ usta, znaš da to nije u redu’

‘Ne zna se točno što mu je rekao, ali prema onome što su nam suigrači prenijeli, rekao je nešto ružno, nešto što se ne smije govoriti. Mnogo ljudi se godinama bori protiv takvih stvari’, rekao je Valverde za Movistar.

Urugvajac je doveo u pitanje i činjenicu da navodni incident nije zabilježen kamerama.

‘Ako se takve stvari i dalje događaju, žalosno je da nijedna kamera to nije snimila. Ako pokriješ usta dok nešto govoriš, to znači da znaš da to nije u redu’, poručio je.

Naglasio je i ponos zbog reakcije momčadi.

‘Ponosan sam na suigrače koji su stali uz Vinija, a i na njega jer je nastavio igrati i odradio spektakularnu utakmicu.’

‘To je jako ozbiljno’

Valverde je istaknuo da je riječ o vrlo ozbiljnoj situaciji.

‘To je nešto jako ozbiljno. Događalo se već mnogo puta. U jednom trenutku čak i povlačenje s terena postaje opcija, iako to šteti spektaklu. No postoji netko tko je već narušio taj spektakl govoreći nešto što ne bi smio.’

Na kraju se osvrnuo i na samu utakmicu te pobjedu u Lisabonu.

‘Moramo se fokusirati na ono što smo napravili na terenu. Kylian i Vini su nam puno pomogli, radili smo jedni za druge, pritiskali, vraćali loptu i bili kompaktni. Kad svi trče i pomažu, sve je lakše.’