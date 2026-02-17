Otkriveno što je igrač Benfice rekao Viniciusu - nakon toga nastao je kaos

Real je slavio 1:0, no o samoj igri najmanje će se govoriti. Prvih 45 minuta donijelo je malo pravih uzbuđenja. Real je zaprijetio u završnici prvog dijela, ali mreže su mirovale. A onda je početak drugog poluvremena donio eksploziju.

Gol, proslava i potpuni kaos

U 50. minuti Vinicius je postigao spektakularan pogodak za vodstvo Reala. Umjesto klasičnog slavlja, Brazilac je potrčao prema tribinama domaćih navijača, što je izazvalo burnu reakciju.

S tribina su krenule uvrede i rasistički povici. Situacija je dodatno eskalirala kada je Vinicius sucu prijavio da mu je igrač Benfice Gianluca Prestianni tijekom rasprave uputio rasističku uvredu.

Prema informacijama koje prenosi Fabrizio Romano, Brazilac je rekao sucu: ‘Prestianni me nazvao majmunom dok je pokrivao usta.’

Brazilac je potom napustio teren i otišao prema klupi, dok je sudac pokrenuo protokol protiv rasizma. Igra je bila prekinuta desetak minuta prije nego što je susret nastavljen.