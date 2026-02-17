Ispisana povijest Olimpijskih igara: Ovo vjerojatno više nikada nećemo vidjeti

Milano i Cortina svjedočili su večeri za povijest. U finalu boba dvosjeda na Zimskim olimpijskim igrama 2026. njemačke posade osvojile su zlato, srebro i broncu te ispisale jednu od najupečatljivijih priča ovogodišnjih Igara.

Zlato su osvojili Johannes Lochner i Georg Fleischhauer s ukupnim vremenom 3:39.70. Od prvog do posljednjeg spusta demonstrirali su savršenu kombinaciju snažnog starta, precizne linije i stabilnosti kroz tehnički zahtjevne zavoje cortinske staze.

Srebro je pripalo legendarnom Francescu Friedrichu i Alexanderu Schülleru, koji su zaostali 1.34 sekunde. Iako je Friedrich godinama sinonim za dominaciju u ovom sportu, ovaj put morao se zadovoljiti drugim mjestom.

Broncu su također odnijeli Nijemci - Adam Ammour i Alexander Schaller završili su s vremenom 3:41.52 i tako kompletirali povijesni ‘clean sweep’.

Stotinke su odlučivale

Najbliže postolju bila je američka posada predvođena Frankiejem del Ducom, koja je završila četvrta, samo 0.44 sekunde iza bronce. Od četvrtog do devetog mjesta razlike su bile minimalne i mjerile su se u stotinkama.

Ukupno je 20 posada nastupilo u završnoj, četvrtoj vožnji, a napetost je trajala do posljednjeg spusta. Francuska i Nizozemska čak su podijelile deseto mjesto s identičnim vremenom 3:43.32.

Njemačka dominacija još je jednom potvrdila koliko su u bobu ključni detalji - eksplozivan start, aerodinamika i savršena linija kroz zavoje. Staza u Cortini, poznata po velikim brzinama i tehnički zahtjevnim dijelovima, dodatno je naglasila razliku između najboljih i ostatka konkurencije.

Trostruko postolje na Olimpijskim igrama iznimno je rijedak uspjeh. Ova utrka ostat će zapamćena kao trenutak potpune nadmoći - i večer u kojoj je Njemačka zaključala olimpijsko postolje.