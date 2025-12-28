Odigrana dugoočekivana 'Bitka spolova'; najbolja tenisačica svijeta izgubila

Dvoboj je nazvan "Bitka spolova", referirajući se prvenstveno na meč koji su 1973. odigrali tada 55-godišnji američki tenisač Bobby Riggs i ponajbolja svjetska tenisačica, 29-godišnja Billie Jean King. Taj je dvoboj odigran u Astrodomeu u Houstonu privukao više od 30.000 gledatelja, a procjenjuje se da je još 50 milijuna ljudi na tlu SAD-a i 90 milijuna diljem svijeta gledalo meč u televizijskom prijenosu.

Billie Jean King je pobijedila Riggsa u tri seta (6-4, 6-3, 6-3) i time pozitivno utjecala na promjenu odnosa prema tenisačicama.

Za razliku od tog dvoboja, u kojem su oboje suparnika igrali u istim uvjetima, meč u Dubaiju je igran na posebno dizajniranom terenu, koji je na strani na kojoj je igrala Sabaljenka imao za devet posto manju površinu. Uz to, igralo se uz samo jedan servis, što se pokazalo velikim hendikepom za najbolju svjetsku tenisačicu.

Sabaljenka je čak četiri puta izgubila gemove u kojima je servirala u prvom setu te još dvaput u drugom setu, u kojem je Bjeloruskinja povela 3-1, ali je potom izgubila pet gemova zaredom, a time i meč.

"Osjećala sam se odlično. Mislim da sam pružila snažan otpor. On se mučio, doista se umorio", izjavila je četverostruka Grand Slam pobjednica nakon dvoboja.

"Volim izazove i voljela bih ponovno igrati", poručila je Bjeloruskinja."Iskreno, bio je doista težak meč, ona je paklena igračica i velika šampionka", rekao je nekada 13. tenisač svijeta nakon pobjede u Dubaiju.