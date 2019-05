Lukavi trik o kojem će se još dugo pričati, a 'genijalac' objasnio kako je do njega došlo

Nogometaši Liverpoola uspjeli su napraviti pravo sportsko čudo te nadoknaditi zaostatak od 0:3 iz prve utakmice i pobjedom 4:0 uči u finale Lige prvaka

Bio je to potez ili bolje rečeno lukavi trik koji je posve izbacio Barcelonine igrače iz koncentracije.

Naime, branič 'redsa' premišljao se hoće li ili neće izvesti korner, čak je u jednom trenutku i krenuo prema sredini terena, ali brzo se vratio i dodao loptu strijelcu. Naravno, na nepostavljenu obranu gostiju.

'To je bilo instiktivno. Nismo to uvježbavali. Bio je to jedan od onih trenutaka kada jednostavno vidite priliku. Divock je bio otkriven i završio je akciju. Vjerojatno je lopta malo brže od očekivanog došla do njega, ali on je vrhunski igrač', Alexander-Arnold te dodao:

'Divock je zabio dva gola, ali sigurno će se na kraju svi najviše sjećati tog trenutka'.