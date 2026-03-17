Igor Tudor hrabar uoči uzvrata protiv Atletica: Nije bolji od nas...

Spursi u susret ulaze ohrabreni nakon borbenog remija protiv Liverpoola, no jasno je da ih čeka iznimno težak zadatak protiv momčadi Diega Simeonea.

'Moramo vjerovati da možemo'

Tudor ne skriva ambicije, iako priznaje težinu izazova.

'I jedno i drugo. Moramo igrati da prođemo dalje. Fokus je na ovoj utakmici, iako znamo da nam je prioritet ostanak u ligi. Ovo je velika prilika da pokažemo da možemo protiv njih i da nisu bolji od nas. Liga prvaka nosi slavu', rekao je Tudor pa dodao:

'Teško je, ali nije nemoguće. Moramo ostati u utakmici što je dulje moguće. Sve je još otvoreno i najvažnije je vjerovati od prve minute.'

Problemi s ozljedama i Gallagherovo stanje

Hrvatski stručnjak otkrio je i kadrovsku situaciju uoči uzvratnog dvoboja.

'Joao neće igrati. Destiny i Lucas bit će na klupi. Tek su se vratili treninzima pa neće dobiti veliku minutažu, ali dobro je što su s nama', kazao je Tudor.

Potvrdio je i da je Cristian Romero spreman:

'On je tu. Vidjeli ste ga na treningu, može igrati.'

Posebnu pažnju izazvalo je stanje Conora Gallaghera, koji ima problema s disanjem nakon viroze.

'Vidjet ćemo danas što možemo. Ima, kao što znate, problema s astmom i virus mu je dodatno otežao situaciju. Nije ništa opasno, ali trenutno nije spreman za igru. Vidjet ćemo može li barem biti na klupi', objasnio je Tudor.

'Ovo nam daje vjeru za dalje'

Tudor se osvrnuo i na pozitivan rezultat protiv Liverpoola koji je podigao samopouzdanje momčadi.

'Naravno da je važno. Dobra izvedba daje svima dodatnu hrabrost. Igrači žele, stalo im je, ali kad si u teškom razdoblju nije lako pokrenuti stvari. Ovo je bio dobar trenutak za nas i sada moramo nastaviti u tom smjeru', poručio je.

Na kraju je jasno dao do znanja da vjeruje u ostanak u Premier ligi:

'Vrlo sam uvjeren u to.'