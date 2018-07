Dalić susjedima otvorio dušu: Iskreno o slučaju Kalinić, ponudi iz BiH i povratku u Arabiju

Zlatko Dalić u intervjuu za portal Radija Sarajevo priznaje da mu nije drago što je morao udaljiti Nikolu Kalinića iz reprezentacije te da bi navijao za Zmajeve da su se plasirali na SP, a ne otklanja ni mogućnost povratka u arapski nogomet...

Susretljiv kakav jest, Zlatko Dalić dao je ovih dana intervju i za portal Radija Sarajeva u kojem je iskreno govorio o mnogim gorućim pitanjima.

'Znam da su za Hrvatsku navijali iz cijele BiH. Dobivao sam čestitke iz cijelog svijeta, ali meni su posebno drage poruke podrške iz Livna, Mostara, Sarajeva, Tuzle, Banje Luke, Bihaća... Mi ne možemo popraviti ono što je bilo ranije, ali trebamo gledati prema naprijed. Iskreno, i normalno tako trebamo gledati. Ja bih isto navijao za Bosnu i Hercegovinu na SP-u da je bila u toj situaciji kao što je Hrvatska, Svim grlom bih bio uz Zmajeve,' rekao je naš strateg pa se osvrnuo na situaciju kad je umalo ušao u stručni stožer BH reprezentacije:

'Ćiro Blažević me prvo zvao za pomoćnika, ali ponudu nisam prihvatio samo iz jednog razloga, jer sam već imao drugu opciju. Ponudu sam dogovorio ranije, a baš u to vrijeme mi se javio Ćiro s prijedlogom da mu budem prvi suradnik. Poslije Ćirinog odlaska sam dobio ponudu da postanem izbornik Zmajeva, ali sam je morao odbiti. Možda nije bilo ni realno da budem selektor BiH, nisam imao snagu za to.'

Možda i najiskrenije dosad progovorio je o slučaju Nikole Kalinića.

'Žao mi je zbog toga. Reći ću vam samo da sam sa svoje strane sve napravio da ne dođe do toga. Nisam ni sretan, ni ponosan zbog odluke da ga pošaljem kući. Tri puta sam mu dao šansu da se vrati. Zadnji put sam ga čekao cijeli dan.'