Šuker će pod svaku cijenu pokušati zadržati Dalića; hoće li ga ova ponuda oboriti s nogu?

Izbornik Zlatko Dalić na zasluženom je odmoru, nakon veličanstvenog uspjeha i osvajanja drugog mjesta na SP-u u Rusiji uzeo je kratku pauzu, morao je odraditi sve proslave i dočeke, a treba se potom i stvarno odmoriti. No, u zraku i dalje visi samo jedno pitanje - ostaje li na izborničkoj poziciji i dalje ili će prihvatiti neku od milijunskih ponuda koje mu svakodnevno stižu

Činjenica je da je s tom plaćom Dalić jedan od najpotplaćenijih svjetskih izbornika i da kao drugi na svijetu zaslužuje puno bolji ugovor. Jasno je to i predsjedniku HNS-a Davoru Šukeru koji, nakon što je čuo za sve ponude koje su stigle za Dalićevu adresu, sigurno nije mirno spavao.

Osvajanjem drugog mjesta na SP-u sigurno je skrenuo pažnju na sebe, već odavno nije nepoznato ime u arapskom svijetu, a čini se kako ga sada 'otkrivaju' i Kinezi. Dalić u ovom trenutku može u miru prikupljati ponude i čekati. Ugovor s HNS-om ima do 2020. godine i on mu jamči plaću od oko 550.000 eura na godinu .

Informacije koje iz HNS-a stižu 'na kapaljku' govore kako je Šuker odlučio pod svaku cijenu zadržati Dalića. Maksimum koji mu može ponuditi je otprilike dvostruko bolja plaća, navodno 'okruglo' milijun eura na godinu. Neki se nadaju kako bi u cijelu priču mogao 'uskočiti' i netko od sponzora i tu ponudu još dodatno 'pojačati', za svaki slučaj. No, i stih milijun eura Dalić bi bio jedan od najslabije plaćenih europskih i svjetskih izbornika. Ipak je to trener koji je svjetski viceprvak. Kako god bilo, sam Dalić je još ranije kazao kako mu novac nije prioritet, da je u trenerskoj karijeri zaradio dovoljno, pa to donekle budi nadu da će ipak ostati na hrvatskoj klupi.

S druge strane, ponuda HNS-a teško da će oboriti Dalića s nogu jer Kinezi nude nevjerojatnih 15 milijuna dolara za tri sezone, to je samo jedna od poznatih ponuda kineskih klubova, a navodno ima još nekoliko iz Kine i Južne Koreje. Sad je na Daliću da izabere...