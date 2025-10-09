Razočarani navijači Hrvatske: 'Ako je Hajduk loš, što je onda ovo? Već dugo nismo ozbiljna ekipa'

Hrvatska je morala ostvariti sve četiri pobjede u posljednja četiri kola kvalifikacija kako bi osigurala prvu jakosnu skupinu, ali nije uspjela svladati Češku. Sada Hrvatska mora čekati kikseve Njemačke, Italije i Maroka.

Navijači Hrvatske su nakon utakmice bili razočarani činjenicom da je Hrvatska propustila osigurati prvu jakosnu skupinu, a svoje nezadovoljstvo su pokazali komentarima na službenom Facebooku HNS-a. Izdvojit ćemo neke od njih.

‘Ovo je jadno… Ako je Hajduk loš, što je onda ovo? Ni taktike, ni akcije. Mi već dugo nismo ozbiljna ekipa. Uvijek ista postava, ista formacija i ista igra. Biliću, preuzmi ovo i daj nam napokon dobar nogomet.‘

‘Točno postavljena igra za remi. Zašto u ključnim trenucima uvijek idemo kalkulirati? Proći ćemo kao prvi, to je sigurno, ali odigraj muški na pobjedu! Česi su jedva disali, padali su na travu nakon zvižduka jer su išli 200%. Odigrajte za navijače!‘

‘Već godinama igramo taktiku Bilića i Kovača, i sada kad su nas svi pročitali, Dalić nema rješenja jer sam ništa nije stvorio. Nažalost, to je realnost. Kad više nema onih igrača iz zlatne generacije, slijedi nam debakl.‘

‘Kad hrvatska reprezentacija spadne na napad koji čine Fruk i Ivanović, onda znate da tu pobjede nema.‘

‘Osvojili smo bod protiv Češke kao da smo osvojili svjetsko ili europsko prvenstvo. Zadovoljan sam rezultatom donekle, ali napisati “osvojili”... nemam riječi. Ispada kao da smo Armenija ili Kazahstan, a ne reprezentacija koja je igrala finale i polufinale svjetskog prvenstva.‘

‘Nemotivirani, tromi, bez hrabrosti i jalovi. Tri puta smo prešli centar u prvom poluvremenu. Napad ne postoji – nemamo snažnog ni snalažljivog napadača za ovu taktiku, niti imamo prava krila. Vezni red kao da ne postoji – 75% igraju obranu, 20% pokušava povezati igru, a 5% pomaže krilima pronaći jednog blijedog napadača. Jedino obrana zasad ima funkciju i smisao. Pod hitno su potrebne promjene i pomlađivanje barem četvrtine reprezentacije.‘