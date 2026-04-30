Zvonimir Boban odustao od igrača kojeg je toliko žarko želio u Dinamu

I.Ž.

30.04.2026 u 12:58

Anton Matković NK Osijek Izvor: Cropix / Autor: Marin Franov / CROPIX
Dinamo je odustao od dovođenja Antona Matkovića. Mladi napadač Osijeka bio je jedna od ozbiljnih želja u Maksimiru, a Zvonimir Boban pokazivao je velik interes za njegov dolazak, no cijela je priča dobila neočekivani kraj

Razlog nije samo to što Dinamo i Osijek nisu uspjeli pronaći zajednički jezik oko odštete za nadarenog Antona Matkovića (20), nego i nova teška ozljeda napadača, koja je potpuno promijenila okolnosti i za klub i za igrača.

Matković je sredinom travnja, na utakmici Osijeka i Varaždina, morao izaći već na poluvremenu jer zbog bolova nije mogao nastaviti susret. Naknadni pregledi pokazali su da je riječ o puknuću prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena, što za njega znači novu dugu stanku i još jedan težak udarac u vrlo ranoj fazi karijere.

U Maksimiru su Matkovića dugo pratili i željeli ga dovesti, ali nova situacija potpuno je ohladila priču za ovo ljeto. Ne znači to da su u Dinamu prekrižili igrača za budućnost, ali trenutačno više ne postoji realna opcija da transfer bude realiziran u sljedećem prijelaznom roku.

To je logičan rasplet s obzirom na ozbiljnost ozljede. Pred Matkovićem su operacija i višemjesečni oporavak, što znači da je za njega ova sezona završena, ali i da će propustiti dobar dio sljedeće. U takvim okolnostima bilo kakav veći transfer automatski pada u drugi plan.

Posebno zabrinjava činjenica da mu je ovo već druga teška ozljeda križnih ligamenata u vrlo kratkom razdoblju. Prošle godine već je imao sličan problem, tada na desnom koljenu, zbog čega je izbivao čak devet mjeseci. Tek što se vratio i počeo ulaziti u ozbiljniji ritam, stigao je novi šok.

Treba naglasiti da Dinamo nije odustao od Antona Matkovića, u Maksimiru će ga i dalje pratiti i njegov razvoj ostaje zanimljiv, ali u ovom trenutku kupnja nije opcija. Priča o transferu za sada je jednostavno gurnuta sa strane.

Ako se jednog dana ponovno otvori, sasvim je jasno da će i uvjeti biti drukčiji nego dosad. Spominjalo se kako je Zvonimir Boban za njega Osijeku ponudio odštetu od oko milijun eura, no nakon nove teške ozljede teško je očekivati da tržišna priča ostane ista.

Matkovićeva vrijednost sada će gotovo sigurno padati, a svaki ozbiljniji transfer se više ne gleda odmah, nego tek nakon oporavka i povratka na teren.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Dinamo je navodno za njega odbio ponudu od 10 milijuna eura, a on kaže: 'Ne vidim nikakav razlog...'
Mikić: Što će Dinamo ako se Beljo ozlijedi? Jedan igrač bi mu jako dobro došao...

