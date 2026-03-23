Britanci objavili ekskluzivu: Evo protiv koga će se boriti Filip Hrgović

Prošlog tjedna Eddie Hearn potvrdio je da će upravo Allen biti glavna zvijezda tog boksačkog događaja, a sada se sve glasnije spominje i mogućnost da mu protivnik bude Hrgović.

Prema pisanju Boxing UK-a, Allen će ponovno dobiti priliku okušati se na velikoj sceni. Iako se posljednjih tjedana kao najozbiljniji kandidat za tu borbu spominjao Zhilei Zhang, sve je više naznaka da bi se britanski teškaš ipak mogao suočiti s Filipom Hrgovićem.

Hrvatski boksač trenutačno ima omjer 19-1, uz 14 pobjeda nokautom, a jedini poraz u profesionalnoj karijeri doživio je protiv bivšeg IBF-ova prvaka Daniela Duboisa.

Tijekom 2025. godine Hrgović je upisao dvije važne pobjede protiv britanskih boksača - Joea Joycea i Davida Adeleyea - čime je ponovno ojačao svoju poziciju među najzvučnijim imenima teške kategorije.

Za 33-godišnjeg hrvatskog borca kontinuitet nastupa mogao bi biti presudan u pokušaju da se ponovno približi borbi za svjetsku titulu. Upravo zato potencijalni dvoboj s Allenom djeluje kao logičan sljedeći korak u njegovoj karijeri.

Allen ima 25 pobjeda i osam poraza.