Bild otkrio plan moćnog Bundesligaša: Jednog od najboljih na svijetu prodaju PSG-u, zamijenit će ga dva Hrvata

Prema pisanju Sport Bilda, Uščins bi u ljeto 2027. godine trebao preseliti u PSG, a Hannover je već krenuo u potragu za zamjenama. I to kakvim.

Njemački mediji tvrde da su među glavnim kandidatima dvojica hrvatskih reprezentativaca - Mateo Maraš i Ivan Martinović.

Maraš bi mogao postati višak u PSG-u

Uščins je posljednjih sezona eksplodirao u Bundesligi i etablirao se kao jedan od najboljih rukometaša svijeta. Prošle godine gotovo je sam odveo Hannover u borbu za naslov prvaka Njemačke, čime je dodatno podigao svoju vrijednost na tržištu.

PSG ga već dugo želi dovesti, a upravo bi njegov dolazak mogao otvoriti vrata jednom Hrvatu za odlazak iz Pariza.

Mateo Maraš trenutačno igra za PSG, no dolaskom njemačke zvijezde njegova bi minutaža mogla ozbiljno pasti, zbog čega Nijemci vjeruju da bi mogao završiti upravo u Hannoveru.

Hannover sanja hrvatski tandem

Drugo veliko ime na popisu želja je Ivan Martinović, kapetan hrvatske reprezentacije i rukometaš Veszprema.

Hannover bi odlaskom Uščinsa oslobodio velik prostor u budžetu i pokušao složiti novu momčad koja bi ostala konkurentna u vrhu Bundeslige.

Njemački mediji čak spominju mogućnost stvaranja hrvatskog tandema na desnoj vanjskoj poziciji, što bi bio jedan od najzanimljivijih poteza na europskom tržištu.