Alžir ispao s Kupa nacija: Dva važna igrača Dinama se priključuju pripremama

Bila je to utakmica u kojoj je Nigerija dominirala od prvog do posljednjeg sučevog zvižduka. Iako razlika u posjedu nije bila toliko velika, svi drugi statistički parametri otkrivaju o kakvoj se dominaciji radilo.

Nigerija tu dominaciju nije uspjela naplatiti u prvom dijelu koje je Alžir 'preživio' bez da padne u rezultatski zaostatak. Ipak, u nastavku utakmice nisu uspjeli izdržati.

Odmah u drugoj minuti nastavka je Victor Osimhen zabio za apsolutno zasluženo vodstvo Nigerije. U 57. minuti je Osimhen prešao u ulogu asistenta, a za 2:0 pogodio je Akor Adams.

Nisu dva gola Nigerije previše promijenila stanje na terenu te do kraja utakmice Alžir nije previše stvarao. Nigerija je bila bolji protivnik te zasluženo stigla do polufinala u kojem će se susresti s domaćinom Marokom. Taj dvoboj na rasporedu je 14. siječnja od 21 sat.

Ispadanje Alžira odlična je vijest za Dinamo kojem će se tako priključiti dva važna igrača. Ismael Bennacer i Mounsef Bakrar koji nisu nastupili u današnjem susretu će se nakon ispadanja Alžira priključiti Dinamovim pripremama u Čatežu.