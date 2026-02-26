GENK - DINAMO

Evo što je rekao Dinamov kapetan nakon ispadanja iz Europske lige: 'Teško mi je...'

A.H.

26.02.2026 u 23:59

Genk - Dinamo
Genk - Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

'Teško mi je pričati', bila je prva reakcija Dinamovog kapetana Josipa Mišića nakon ispadanja iz Europe.

Dinamo je ispao od belgijskog Genka s ukupnih 4:6. Na Maksimiru su gosti slavili s 3:1, istim rezultatom je Dinamo bio bolji nakon 90 minuta u Belgiji, a onda je Genk bio bolji u produžecima.

'Mislim da smo odigrali sjajno, pogotovo tih 90 minuta. Pokazali smo da smo prava ekipa, da rastemo, ali nismo imali sreće. Žao mi je prve utakmice i gola u zadnjoj sekundi, ali pohvalio bih ekipu. Ne smije nas ovo pokolebati, moramo ići dalje, imamo HNL u kojem dobro stojimo i dobro igramo. Nadam se da ćemo izvući pouke i da ćemo dignutih glava nastaviti', rekao je Mišić i nastavio.

'Pali smo mi, ali i oni. Ostaje žal što ih nismo dovršili u 90 minuta jer smo imali šansu zabiti 4. gol, bili smo bolji. To je mladost, neiskustvo, ima nas par koji smo igrali Europu, a oni to tek trebaju osjetiti i naučiti.'

vezane vijesti

Je li europska sezona bila uspješna?

'Pa, rekao bih da jest. Cilj je bio prolazak skupine, to smo učinili, ali ostaje žal jer smo zaslužili proći.'

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
EUROPSKA LIGA

EUROPSKA LIGA

Evo koliko je Dinamo zaradio u Europi ove sezone
dinamo u europi

dinamo u europi

Dinamo ispao nakon drame u Belgiji - pogledajte kako su reagirali mediji u regiji
čudo

čudo

Pogledajte što je napravio Luka Stojković u Genku: Jedan od najljepših golova Dinama u Europi ikad

najpopularnije

Još vijesti