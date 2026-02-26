Evo što je rekao Dinamov kapetan nakon ispadanja iz Europske lige: 'Teško mi je...'

Dinamo je ispao od belgijskog Genka s ukupnih 4:6. Na Maksimiru su gosti slavili s 3:1, istim rezultatom je Dinamo bio bolji nakon 90 minuta u Belgiji, a onda je Genk bio bolji u produžecima.

'Mislim da smo odigrali sjajno, pogotovo tih 90 minuta. Pokazali smo da smo prava ekipa, da rastemo, ali nismo imali sreće. Žao mi je prve utakmice i gola u zadnjoj sekundi, ali pohvalio bih ekipu. Ne smije nas ovo pokolebati, moramo ići dalje, imamo HNL u kojem dobro stojimo i dobro igramo. Nadam se da ćemo izvući pouke i da ćemo dignutih glava nastaviti', rekao je Mišić i nastavio.

'Pali smo mi, ali i oni. Ostaje žal što ih nismo dovršili u 90 minuta jer smo imali šansu zabiti 4. gol, bili smo bolji. To je mladost, neiskustvo, ima nas par koji smo igrali Europu, a oni to tek trebaju osjetiti i naučiti.'