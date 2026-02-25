Šok i očaj u Dortmundu: Evo što je rekao Niko Kovač nakon ispadanja iz Lige prvaka

Sve je kulminiralo u osmoj minuti sudačke nadoknade.

Vratar Gregor Kobel istrčao je na dugu loptu, ali je umjesto sigurnog ispucavanja praktički dodao Pašaliću. Hrvatski veznjak odmah je ubacio u kazneni prostor, a Bensebaini je u pokušaju da očisti situaciju petom pogodio Kristovića u čelo. Sudac u prvi mah nije reagirao, no nakon VAR intervencije dosuđen je kazneni udarac i drugi žuti karton za braniča Borussije. Samardžić je ostao miran i pogodio za konačnih 4:1 - potpuni nokaut za Dortmund.

Stručni komentator DAZN-a Nils Petersen nije imao dileme oko odgovornosti.

'Zadnji gol ide na Kobela. On mora očistiti tu loptu. Spasio je toliko utakmica Dortmundu ove sezone u Ligi prvaka, ali u toj fazi susreta, u 93. ili 94. minuti, lopta mora završiti na tribinama', poručio je bivši napadač.

Kobel je nakon utakmice preuzeo krivnju.

'Naravno, to je bila moja pogreška na kraju. Strašno mi je žao zbog mojih suigrača. Nogomet je ponekad okrutan. To je djelić sekunde u kojem ne razmišljaš samo da je negdje ispucaš. Bio sam u igri i pokušao sam pronaći rješenje. Ovako je to izuzetno teško za momčad. Sve što se dogodilo - dogodilo se', rekao je švicarski vratar.

Kapetan Emre Can bio je još izravniji.

'To su bili glupi golovi. Ne znam kako bih ih drugačije nazvao. Ne smijemo primiti četiri pogotka, to se ne smije dogoditi. Nakon 1:3 bili smo dobri, imali smo osjećaj da smo bolji i imali smo veliku priliku. A onda s posljednjim zviždukom dobijemo penal za 1:4. Ne znam je li uopće bio. Jako boli', priznao je Can.

Trener Niko Kovač nije skrivao razočaranje.

'Na kraju gledano, nismo odigrali dobru utakmicu. Jako smo razočarani i prilično smo potonuli', zaključio je strateg Borussije.