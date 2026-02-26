Dinamo ispao nakon drame u Belgiji - pogledajte kako su reagirali mediji u regiji

Sponzor rubrike
Dinamo je u uzvratnoj utakmici doigravanja Europa lige u Belgiji odigrao 3:3 protiv Genka i nakon dramatičnih produžetaka ostao bez plasmana u osminu finala.
Plavi su nakon 90 minuta vodili 3:1 i nadoknadili zaostatak iz prve utakmice, ali su u produžecima primili dva gola i ostali bez velikog uspjeha. Genk je u Zagrebu slavio 3:1, pa je s ukupnih 6:4 izborio prolaz dalje.
Večer u kojoj je Dinamo bio nadomak čuda završila je bolno - a ispadanje su s posebnom pažnjom ispratili i mediji u regiji.
Bosanskohercegovački SportSport.ba istaknuo je: ‘Ni čudesni Livaković ne pomaže: Dinamo doživio tragediju u produžecima!’
Srpski Sportal povukao je paralelu s Crvenom zvezdom: ‘Dinamo kao Zvezda! Autogol i teška glupost u produžecima potpisali tragično ispadanje Hrvata iz Europe’.
B92 je bio sažet: ‘Dinamo se pozdravio s Europom’.
MozzartSport je naglasio propuštenu priliku: ‘I Dinamo ispade u produžecima - prokockao 3:1, nije dočekao penale’.
Telegraf je pak istaknuo dramatičan rasplet: ‘Dinamo Zagreb stao na korak do čuda u Ligi Europe: Hrvati kao Zvezda, ispali poslije produžetaka od Genka’.
Od euforije do razočaranja u samo 30 minuta produžetaka - tako su regionalni mediji saželi europsku večer Modrih.