Dinamo ispao nakon drame u Belgiji - pogledajte kako su reagirali mediji u regiji

Plavi su nakon 90 minuta vodili 3:1 i nadoknadili zaostatak iz prve utakmice, ali su u produžecima primili dva gola i ostali bez velikog uspjeha. Genk je u Zagrebu slavio 3:1, pa je s ukupnih 6:4 izborio prolaz dalje.

Večer u kojoj je Dinamo bio nadomak čuda završila je bolno - a ispadanje su s posebnom pažnjom ispratili i mediji u regiji.

Bosanskohercegovački SportSport.ba istaknuo je: ‘Ni čudesni Livaković ne pomaže: Dinamo doživio tragediju u produžecima!’

Srpski Sportal povukao je paralelu s Crvenom zvezdom: ‘Dinamo kao Zvezda! Autogol i teška glupost u produžecima potpisali tragično ispadanje Hrvata iz Europe’.

B92 je bio sažet: ‘Dinamo se pozdravio s Europom’.

MozzartSport je naglasio propuštenu priliku: ‘I Dinamo ispade u produžecima - prokockao 3:1, nije dočekao penale’.

Telegraf je pak istaknuo dramatičan rasplet: ‘Dinamo Zagreb stao na korak do čuda u Ligi Europe: Hrvati kao Zvezda, ispali poslije produžetaka od Genka’.

Od euforije do razočaranja u samo 30 minuta produžetaka - tako su regionalni mediji saželi europsku večer Modrih.