Večer za pamćenje Manchester Cityja i rezultat koji je šokirao Englesku

Manchester City nije imao nimalo milosti prema niželigaškom Exeteru te je u prvom kolu FA kupa slavio nestvarnih 10:1, u susretu koji se vrlo brzo pretvorio u jednosmjernu ulicu.

Građani su opravdali ulogu apsolutnog favorita i nisu dopustili ni najmanju mogućnost senzacije. Iako je Pep Guardiola djelomično izmiješao početnu postavu, razlika u kvaliteti bila je brutalno vidljiva, a Exeter je doživio jedan od najtežih poraza u klupskoj povijesti.

Rapsodija domaćih krenula je već u 12. minuti, kada je Alleyne otvorio golijadu za 1:0. Samo dvanaest minuta kasnije Rodri je sjajnim udarcem s dvadesetak metara udvostručio prednost i nagovijestio kakva večer čeka goste.

Dva autogola u pet minuta i potpuni raspad

Ključni trenutak utakmice dogodio se u samoj završnici prvog poluvremena. Exeter je u samo pet minuta doživio potpuni slom i čak dvaput zatresao vlastitu mrežu. Najprije je Doyle-Hayes u 42. minuti nesretno svladao svog vratara, a potom je i Fitzwater zabio autogol, što je prizor koji se rijetko viđa i na najnižim razinama natjecanja.

Na odmor se otišlo s uvjerljivih 4:0, ali ono što je uslijedilo u nastavku bilo je još nemilosrdnije.

City nije stao ni sekunde

Drugo poluvrijeme donijelo je pravu demonstraciju moći. Lewis je u 49. minuti povisio na 5:0, a samo pet minuta kasnije Semenyo je u svom debiju zabio pogodak za 6:0 i dodatno zapalio tribine.

City je nastavio u istom ritmu. Reijnders je u 72. minuti pogodio za 7:0, O’Reilly je ubrzo dodao osmi, a u 86. minuti McAidoo je zabio za 9:0.

Jedini trenutak za pamćenje za goste stigao je u 90. minuti, kada je Birch postigao počasni pogodak za Exeter. No ni tu City nije stao – već u sljedećem napadu Lewis je svojim drugim golom zaključio večer rezultatom 10:1.