Pogledajte što je napravio Luka Stojković u Genku: Jedan od najljepših golova Dinama u Europi ikad

Belgijci su iz Zagreba donijeli velikih 3:1 i malo je tko vjerovao da Modri mogu do čuda. No Dinamo je od prve minute pokazao da se nije došao predati.

Bakrar je zabio za 1:0 i probudio nadu. Ipak, kada je Yira Sor u 51. minuti izjednačio, činilo se da je sve gotovo i da će Genk mirno privesti utakmicu kraju.

Ali tako nisu mislili dinamovci. A pogotovo ne Luka Stojković.

Najprije je hladnokrvno realizirao kazneni udarac za 2:1, a onda je u 75. minuti raspalio s dvadesetak metara i pogodio same rašlje - gol za pamćenje i potpuno poništenje belgijske prednosti iz prve utakmice. Gol pogledajte OVDJE.

Večer koja je krenula bez velikih očekivanja pretvorila se u pravu europsku dramu.