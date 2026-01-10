RAČUNAJU NA NJEGA

Odlične vijesti za Hajduk: Mlada nada se oporavila od ozljede i normalno trenira

N.M.

10.01.2026 u 18:23

Marino Skelin
Marino Skelin Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Pripreme Hajduka za nastavak sezone su u punom jeku

Nedavno smo pisali kako su Hajduku su zimske pripreme krenule i s nekoliko problema. Naime, Rokas Pukštas i Zvonimir Šarlija i dalje imaju problema s ozljedama.

vezane vijesti

No, kako javljaju Sportske novosti, Hajduk je dobio i dobre vijesti. Mladi stoper Marino Skelin (19) koji se ozlijedio nakon prve utakmice sezone, trenira normalno i bez ikakvih poteškoća.

Ovo je doista velika vijest za Gonzala Garciju, koji je time dobio još jedan važan komadić slagalice za proljetni dio sezone. Hajduk je i planirao da će Skelin biti spreman za početak zimskih priprema, a upravo se to sada i potvrdilo. Odlaskom Edgara Gonazaleza, Hajduk je poprilično tanak na stoperskim pozicijama pa ne škodi što je sada dobio još jednu opciju.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NAPUŠTA MAKSIMIR

NAPUŠTA MAKSIMIR

Fabrizio Romano otkrio: Dinamo ostaje bez jednog od najvećih talenata
remek-djelo

remek-djelo

Baturina junak Coma: U 94. minuti zabio jedan od najljepših golova u karijeri za bod
PIŠE UGLEDNI AS

PIŠE UGLEDNI AS

Španjolci objavili senzaciju: Dinamo za 2 milijuna eura dovodi sina Zinedinea Zidanea

najpopularnije

Još vijesti