Odlične vijesti za Hajduk: Mlada nada se oporavila od ozljede i normalno trenira

Nedavno smo pisali kako su Hajduku su zimske pripreme krenule i s nekoliko problema. Naime, Rokas Pukštas i Zvonimir Šarlija i dalje imaju problema s ozljedama.

No, kako javljaju Sportske novosti, Hajduk je dobio i dobre vijesti. Mladi stoper Marino Skelin (19) koji se ozlijedio nakon prve utakmice sezone, trenira normalno i bez ikakvih poteškoća.

Ovo je doista velika vijest za Gonzala Garciju, koji je time dobio još jedan važan komadić slagalice za proljetni dio sezone. Hajduk je i planirao da će Skelin biti spreman za početak zimskih priprema, a upravo se to sada i potvrdilo. Odlaskom Edgara Gonazaleza, Hajduk je poprilično tanak na stoperskim pozicijama pa ne škodi što je sada dobio još jednu opciju.