Fabrizio Romano otkrio: Dinamo ostaje bez jednog od najvećih talenata

N.M.

10.01.2026 u 17:54

Belinho
Belinho Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Najpoznatiji nogometni insajder za transfere Fabrizio Romano otkrio je da će Dinamo uskoro ostati bez jednog od najvećih talenata.

Brazilac, koji je nedavno odlučio nastupati za Hrvatsku, Belinho (16) će napustiti Dinamo. On će uskoro postati novi igrač Kustošije gdje će nastaviti svoj nogometni razvoj.

Njegov otac stigao je u Hrvatsku 2021. godine kao građevinski radnik, a ubrzo potom došao je i Belinho, koji je najprije zaigrao u Vinodolu. Nevjerojatno talentirani Brazilac potom je prešao u Dinamo.

Prepoznao ga je Andy Bara, zajedno s bratom Dennyjem, a danas ga zastupaju putem agencije Niagara. Na terenu Belinho pokazuje iznimnu nogometnu inteligenciju i poteze koji se rijetko viđaju u njegovoj dobnoj kategoriji na hrvatskim travnjacima. Sada će karijeru nastaviti u Kustošiji, klubu u kojemu Andy Bara zastupa još nekolicinu mladih talenata.

