Evo koliko je Dinamo zaradio u Europi ove sezone

Dinamo je samim plasmanom u Europsku ligu zaradio oko 12 milijuna eura. S deset bodova u ligaškom dijelu, ta zarada je oko 13,5 milijuna eura.

Za prolazak u play-off Dinamo je dobio 300 tisuća eura, a za 23. mjesto na ljestvici je dobio još malo više od milijun eura. Tako je ukupno Dinamo ove sezone u Europi zaradio oko 15 milijuna eura.

Da je izbacio Belgijance, Dinamo bi zaradio još 1,75 milijuna eura.