Evo koliko je Dinamo zaradio u Europi ove sezone

A.H.

26.02.2026 u 23:32

Dinamo
Dinamo Izvor: Pixsell / Autor: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL
Dinamo je s ukupnih 4:6 ispao od belgijskog Genka u play-offu Europske lige.

Dinamo je samim plasmanom u Europsku ligu zaradio oko 12 milijuna eura. S deset bodova u ligaškom dijelu, ta zarada je oko 13,5 milijuna eura.

Za prolazak u play-off Dinamo je dobio 300 tisuća eura, a za 23. mjesto na ljestvici je dobio još malo više od milijun eura. Tako je ukupno Dinamo ove sezone u Europi zaradio oko 15 milijuna eura.

Da je izbacio Belgijance, Dinamo bi zaradio još 1,75 milijuna eura.

Cup tree provided by Sofascore

tportal
