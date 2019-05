Prokletstvo obitelji nije zaobišlo ni jedinu nasljednicu: Život Athine Onassis obilježile su smrti, borba za nasljedstvo i nevjera, a jedina svijetla točka bili su joj konji

Nakon punih 12 godina, u srpnju ove godine, Athina Onassis, unuka i jedina nasljednica slavnog grčkog milijardera, brodskog magnata Aristotela Onassisa, vraća se u domovinu - Grčku, a sve kako bi se natjecala u Svjetskom konjičkom kupu. Posljednji put u Grčkoj je bila 2007. godine, u pratnji bivšeg supruga, brazilskog džokeja Alvara de Mirande Netoa. Ni 34-godišnju Athinu nije zaobišlo ‘prokletstvo obitelji Onassis’ i njezin je život, unatoč nevjerojatnom bogatstvu koje je naslijedila, bio sve samo ne bajka

Uz sve to, kada je imala samo tri godine, od srčanog udara, kao posljedice akutnog plućnog edema s kojim se borila, preminula je njezina majka Christina , a sama Athina postala je, može se reći, žrtvom svog oca Thierryja Roussela , koji se svim silama trudio dobiti skrbništvo nad njom kako bi mogao kontrolirati njezino nasljedstvo.

Kao da ni to nije bilo dovoljno, voljenog konja izgubila je tijekom skokova na natjecanju, a potom je, nakon 11 godina u braku, njezino osiguranje pronašlo supruga Alvara de Mirandu Netoa u njihovu bračnom krevetu na Floridi s belgijskom manekenkom, s kojom se navodno viđao osam od 11 godina braka s Athinom.

Dobro je poznato to da su se Christina i Roussel rastali ubrzo nakon Athinina rođenja, nakon što je Onassisova jedinica otkrila da ju suprug vara i da mu je ljubavnica rodila dvoje djece, a upravo je s njom na kraju i odgajao Athinu. Netom nakon njezina 21. rođendana odvjetnici su izgubili bitku u želji da je postave kao predsjednicu Onassisove zaklade, sve zbog odbora i uprave koji su tvrdili da ona nije dovoljno kvalificirana, a dodali su i to da nije u potpunosti nasljednica bogatstva svog djeda.

Moglo bi se reći da je za Athinu Onassis sve krenulo nizbrdo 19. studenog 1988., kada je u Buenos Airesu, u kojem je imala kuću, kućna pomoćnica u kadi pronašla beživotno tijelo Christine Onassis, a koja je tada imala 37 godina . U to vrijeme Athina je bila s dadiljom u njihovu švicarskom domu. Tijelo jedine kćeri grčkog milijardera prevezeno je prvo do Atene , u kojoj je održan sprovod, a potom i na privatni otok Skorpios, koji joj je poklonio otac i na kojem je sahranjena.

To saznanje, koje ju je neodoljivo podsjećalo na sve što je njezina majka prolazila s njezinim ocem, natjeralo ju je da momentalno spakira kofere i odleti u svoj belgijski dom, a potom je započela jedna od ružnijih brakorazvodnih parnica.

Na sprovodu je bio i njezin bivši suprug Thierry Roussel samo kako bi mogao odmah u Švicarsku povesti kćer Athinu. On je nedaleko od Lausanne živio s dugogodišnjom ljubavnicom, švedskom manekenkom Marianne Gaby Landhage i njihovom zajedničkom djecom.

Njezinim nasljedstvom, koje se procjenjivalo na oko 500 milijuna dolara, isprva su upravljali savjetnici iz Grčke, a koji su bili ujedno na čelu fondacije što ju je Aristotel Onassis osnovao u čast pokojnog sina Alexandera. No uz njih je bio i peti ‘nadglednik’ - Athinin otac Thierry Roussel .

Objavu dijeli ElenasDiaryBlog By Elena Makri (@elenasdiary_blog) Srp 19, 2018 u 2:58 PDT

Na sve su odgovorila četvorica drugih članova odbora, optužujući ga da izolira svoju kćer i udaljava je od njezina grčkog nasljeđa. Eskaliralo je to do te mjere da je sve u ruke uzeo švicarski sud koji je oduzeo Rousselu, ali i četvorici ostalih, da upravljaju njezinim nasljeđem, i dao ga švicarskoj revizorskoj tvrtki. Athina je tada imala tek 14, a manje od četiri godine kasnije napokon se odselila iz očeva doma i odselila u Bruxelles. U međuvremenu je obnovila i svoju grčku putovnicu, ispisala se iz škole i krenula s pravnom bitkom protiv oca kako bi osporila sve dokumente koje ju je natjerao da potpiše.

Time se on zapravo htio ograditi od neispunjenja dijela ugovora koji je potpisao kako bi dobio skrbništvo nad Athinom. Naime, Athinina majka zatražila je jednu stvar i ona je stajala u oporuci - da se ona odgaja u pravoslavnoj vjeri, kao i da nauči tečno govoriti grčki. Danas Athina tečno govori engleski, francuski, švedski i portugalski, no ne i grčki.

Upravo on ju je upoznao s još jednim svojim učenikom, Alvarom de Mirandom Netom , zgodnim profesionalnim jahačem na konju, koji je bio 12 godina stariji od nje i već je osvojio brončane medalje na Olimpijadi. Athina je ubrzo postala opčinjena ovim Brazilcem, unatoč činjenici da je imao dvogodišnju kćerkicu Vivane s dugogodišnjom djevojkom.

Razočarana bivša djevojka nije krila tugu i počela je davati intervjue u kojima je izjavljivala rečenice poput: ‘Zamijenio me za Athinin novac’ i ‘Uvijek mi je govorio kako je ona debela i ružna’. S njihovom vezom nije se slagao ni Athinin otac, što je dodatno uzdrmalo njihov odnos, a 2004. bogata nasljednica zadala mu je posljednji udarac zatraživši sudskim procesom da sama ima potpunu kontrolu nad svojim nasljedstvom.

Athina je za svoj dan iz snova odjenula svilenu Valentinovu vjenčanicu vrijednu 70 tisuća dolara, do oltara ju je vodio svekar, a održane su i dvije ceremonije - katolička misa, potom i pravoslavna liturgija.

Tog istog ljeta s njime je otišla i u Grčku te se svim silama trudila da njezin dečko dobije mjesto u grčkoj jahačkoj reprezentaciji, no unatoč bogatstvu i vezama, to im nije uspjelo. Još jedna velika odluka te 2004. godine bila je da se zaruče, a vjenčanje je održano u prosincu iduće godine u za tu prigodu izgrađenoj crkvi na posebnom mjestu u Sao Paolu . Čak tisuću gostiju dobilo je poštom magnetne kartice koje su im omogućile ulazak na strogo kontrolirano imanje.

Na vjenčanje nije pozvala oca i maćehu, no jest polubrata i polusestre, a svom je novopečenom suprugu poklonila skupocjenog konja s mnogobrojnim nagradama.

Sve to bio je samo početak kraja njihovog braka. Godinu kasnije Athina je pala s konja i slomila dva kralješka, zbog čega je nekoliko mjeseci morala pauzirati od natjecanja. U prosincu 2014. njezina voljena kobila AD Camille Z pala je pri skoku udarivši u prepreku preko koje se skače i slomivši stražnju nogu. Punih 45 minuta trebalo je da je umire i pripreme njezin transport kod veterinara, a svijet su preplavile fotografije uplakane Athine nakon što je doznala da će je uspavati.

Pauzu od jahanja iskoristila je za kupovinu nove vile u bogatom dijelu južne Floride, u kojoj je njezin suprug i uhvaćen u krevetu s belgijskom manekenkom, koja je navodno radila kao call girl i, osim njega, 'opsluživala' njegove prijatelje. Očito ne želeći prolaziti kroz sve što je prolazila i njezina majka, Athina je momentalno zamrznula njihove zajedničke bankovne račune, a u tajnoj brakorazvodnoj parnici on je navodno zatražio polovicu njezina bogatstva. Priča se da je na kraju pristao i na iznos od 100 milijuna dolara, kao i na dio dogovoren predbračnim ugovorom - da će za svaku godinu braka dobiti po milijun dolara.

Prokletstvo koje je stajalo nad obitelji Onassis i njihovim nevjerojatnim bogatstvom dotaklo se i Athine Onassis. ‘Ako spalim sav novac koji imam, problemi će nestati’, govorila je još kao 13-godišnjakinja, no njezina odlučnost i upornost da iz svog života makne sve koji se pokušavaju okoristiti njome, počevši od oca pa sve do bivšeg supruga, dokazuju da to nikome neće dopustiti, ma kako netko šarmantan bio.