U svom je životu postigla nemoguće, no uspjeh nije došao preko noći: Iz pakla zlostavljanja i opijata spasio ju je otac i vratio je na pravi put

Njezina životna priča zvuči poput scenarija za film koji bi vjerojatno srušio sve rekorde gledanosti. Odrasla u neviđenom siromaštvu, prvo uz baku koja ju je fizički kažnjavala, potom i majku, a dok je živjela s njom silovalo ju je nekoliko muških članova obitelji. Tek preseljenjem kod oca i maćehe život joj je napokon dobio smisao. Od osobe koja je ostala trudna s 14 godina i pronalazila sreću u opijatima Oprah Winfrey postala je najomiljenije televizijsko lice, ujedno prva Afroamerikanka milijarderka, no svoj put nikada nije zaboravila

‘Najveća tajna u životu je ta da ne postoje tajne. Koji god cilj sam sebi zadaš, možeš ga postići ako si spreman raditi na tome.’ Riječi su to slavne Oprah Winfrey , a ona je u svom životu doista postigla nemoguće - od osobe koja je odrasla u nevjerojatnom siromaštvu postala je jedna od najplaćenijih žena u svjetskom showbiznisu, ujedno prva Afroamerikanka milijarderka. No uspjeh joj se nije dogodio preko noći, na njemu je doista radila, unatoč preprekama koje su joj stalno ‘iskakale’ u životu.

Svaku njezinu pogrešku baka je kažnjavala i tukla je štapom. Unatoč tome, Oprah joj je bila zahvalna na svemu, osobito jer ju je naučila čitati, a i vodila ju je svake nedjelje u crkvu, u kojoj su joj ljudi dali nadimak ‘propovjednica’. Naučila je recitirati Bibliju na svoj poseban način, a ljudi bi u crkvi bez riječi stajali i slušali, uvjereni da je ona poslana od Boga. Upravo zbog toga neko je vrijeme maštala o tome da postane misionarka ili propovjednica.

Kakva je baka Hatie Mae zapravo bila, dovoljno govori prisjećanje Oprah Winfrey: ‘Sjećam se da sam otišla do bunara da u kanti donesem vode. Počela sam se prstima igrati vodom, a baka je to vidjela s prozora i nije joj se svidjelo. Toliko me istukla štapom da sam imala rane po leđima koje su krvarile. Došla je nedjelja i ja sam obukla haljinu za crkvu, no krvarenje nije stalo, pa ju je uznemirilo to što sam zakrvarila haljinu. Još jednom me istukla jer sam uništila haljinu.’