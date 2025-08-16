Ima li što slađe: Zvijezda 'Kumova' podijelila dirljiv i topao trenutak svoje bebe

Gledatelji s nestrpljenjem očekuju povratak omiljene serije na Novoj TV, a mnoge zanima kad će se dogoditi povratak Matije Macan koju je sjajno utjelovila Mirna Mihelčić i kako će se odvijati njezin odnos sa Martinom Akrapom (Lovre Kondža). Šibenska glumica prije povratka na set 'Kumova' provodi dragocjene trenutke sa svojom djevojčicom koju je rodila u veljači
Mirna Mihelčić koju su gledatelji zavoljeli kao Matiju Macan u hit seriji Nove TV, posljednjih mjeseci uživa u jednoj od najljepših i najposebnijih uloga u životu - majčinstvu. Sa svojom djevojčicom Zorom provodi svaki dragocjeni trenutak, njegujući blisku i toplu vezu koja ispunjava njezinu svakodnevnicu.
Simpatična Šibenčanka, vrlo pažljivo 'štiti' svoj privatni život, a njezina diskretnost i brižnost u čuvanju obiteljskog mira pokazatelj je rijetkog objavljivanja fotografija na društvenim mrežama. Ovih dana svoje pratitelje je iznenadila i razveselila intimnim majčinskim trenutkom koji ih je sigurno totalno raznježio.
Osvojila srca pratitelja
Mirna je na Instagram pričama objavila kako je snimila nožice svoje male curice Zore dok je spavala. Pažljivo je prilazila i zumirala ih iz daljine, pazeći da ne probudi svoju bebu, želeći zabilježiti taj neodoljivi prizor što nježnije i diskretnije.
Glumica uživa u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi s ocem svog prvog djeteta za kojeg je jedino poznato da je voditelj prodaje u jednoj tvrtci i da se ne voli javno eksponirati. Za njega je ranije izjavila da je 'uvijek smiren i staložen', da je 'zna smiriti kada je u panici' i da je, budući je 'po prirodi sklona brizi', 'on zna dovesti u ravnotežu'. Prije koji mjesec otkrila je da vrijeme nakon poroda provodi u Zatonu pokraj rodnog Šibenika.