Najnježniji prizor ljeta

Ima li što slađe: Zvijezda 'Kumova' podijelila dirljiv i topao trenutak svoje bebe

D.A. Morić

16.08.2025 u 23:01

Mirna Mihelčić
Mirna Mihelčić Izvor: Promo fotografije / Autor: Nova TV promo
Gledatelji s nestrpljenjem očekuju povratak omiljene serije na Novoj TV, a mnoge zanima kad će se dogoditi povratak Matije Macan koju je sjajno utjelovila Mirna Mihelčić i kako će se odvijati njezin odnos sa Martinom Akrapom (Lovre Kondža). Šibenska glumica prije povratka na set 'Kumova' provodi dragocjene trenutke sa svojom djevojčicom koju je rodila u veljači

Mirna Mihelčić koju su gledatelji zavoljeli kao Matiju Macan u hit seriji Nove TV, posljednjih mjeseci uživa u jednoj od najljepših i najposebnijih uloga u životu - majčinstvu. Sa svojom djevojčicom Zorom provodi svaki dragocjeni trenutak, njegujući blisku i toplu vezu koja ispunjava njezinu svakodnevnicu.

Simpatična Šibenčanka, vrlo pažljivo 'štiti' svoj privatni život, a njezina diskretnost i brižnost u čuvanju obiteljskog mira pokazatelj je rijetkog objavljivanja fotografija na društvenim mrežama. Ovih dana svoje pratitelje je iznenadila i razveselila intimnim majčinskim trenutkom koji ih je sigurno totalno raznježio.

Janjetina, smijeh i dobar ugođaj: Ususret novim epizodama predstavljena nova sezona 'Kumova'

Osvojila srca pratitelja

Mirna je na Instagram pričama objavila kako je snimila nožice svoje male curice Zore dok je spavala. Pažljivo je prilazila i zumirala ih iz daljine, pazeći da ne probudi svoju bebu, želeći zabilježiti taj neodoljivi prizor što nježnije i diskretnije.

Glumica uživa u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi s ocem svog prvog djeteta za kojeg je jedino poznato da je voditelj prodaje u jednoj tvrtci i da se ne voli javno eksponirati. Za njega je ranije izjavila da je 'uvijek smiren i staložen', da je 'zna smiriti kada je u panici' i da je, budući je 'po prirodi sklona brizi', 'on zna dovesti u ravnotežu'. Prije koji mjesec otkrila je da vrijeme nakon poroda provodi u Zatonu pokraj rodnog Šibenika.

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Instagram

tportal
