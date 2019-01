Obilježila ju je uloga zločeste Alexis, no privatni život Joan Collins uzbudljiviji je od filmskog scenarija

Iako iza sebe ima bezbroj uloga u holivudskim filmovima, nakon što je 80-ih utjelovila Alexis Carrington, za Joan Collins više ništa nije bilo isto. Ipak, zanimljiviji od uloga oduvijek je bio njezin privatni život, osobito jer i nakon četiri propala braka nije prestala vjerovati u ljubav, a što je održava mladom i u 86. godini života, otkrila je u jednom od mnogobrojnih intervjua

'Nisam bila njihov prvotni odabir. Željeli su Sophiju Loren, Elizabeth Taylor, Jessicu Walter. Čekali su Jessicu da pristane do posljednjeg trena, a na kraju su odabrali mene i javili mi to samo dva tjedna prije negoli je počelo snimanje.' Riječi su to slavne Joan Collins o najpoznatijoj joj ulozi, ulozi života, onoj Alexis Carrington, koju je glumila od 1981. do 1989. Nikada prije i nikada kasnije nije postigla toliki, golemi uspjeh i većina ju, čak i danas, poistovjećuje upravo s Alexis. Na tu ulogu je i najponosnija, osobito jer je, kako je rekla, činila prvu generaciju glumica koje su željele da ih se izjednači s njihovim kolegama, a ujedno je pionirka kada je u pitanju isplata jednakog honorara.

Naime, Joan Collins tražila da joj honorar bude jednak onome koji je imao njezin kolega John Forsythe. Povišicu je uspjela dobiti te je dobivala čak 120 tisuća dolara po epizodi, no Forsytheu je u ugovoru stajalo to da će uvijek biti plaćen više od ostatka ekipe. Danas 85-godišnjakinja i dalje se bavi glumom i ne odustaje od svojih čvrstih stavova te zbog uloge ne bi napravila nešto zbog čega bi požalila. Kako kaže, itekako je svjesna toga da je zbog odbijanja da otiđe u krevet s 'facama' iz svijeta filma izgubila neke od njih, no time se ne zamara.

Joan Collins o ljepoti: 'Nikada nisam mislila da dobro izgledam, no kada danas pogledam neke stare fotografije, shvatim da sam bila lijepa. Voljela bih da sam toga tada bila svjesna, jer ljepota je snaga. Nisam ni znala koliko sam sretna što sam bila mlada, lijepa i dio Hollywooda.'

Često se prisjeća dana u kojem se trebala naći s jednim poznatim starijim producentom, a kojeg je zatekla golog u kupaonici. Nakon što ju je priupitao koliko jako želi dobiti ulogu, aludirajući na to da će mu se morati pridružiti u kadi, Joan ga je odbila i uloga je dodijeljena poznatoj plavuši, no ona nikada nije otkrila o kome se radilo. Joan Collins rođena je 23. svibnja 1933. godine u Londonu kao Joan Henrietta Collins, jedna od troje djece učiteljice plesa i hostese u noćnom klubu Else te agenta slavnih Josepha Williama Collinsa. Majka se zbog ljubavi, braka i djece odrekla karijere i posvetila obitelji. O njoj je uvijek govorila u superlativima, dok je za oca uvijek isticala kako ih nikada nije grlio ni ljubio, kamoli se igrao s njima. No, s druge strane, naučio ju je da bude jaka i da se uvijek oslanja samo na sebe.

Svoje obrazovanje započela je u školi za djevojke u Londonu, Francis Holland School, da bi nakon toga pohađala Royal Academy of Dramatic Art. Svoj filmski debi imala je u filmu iz 1951. godine, 'Lady Godiva Rides Again', u kojoj je glumila natjecateljicu na izboru ljepote. Uloge nakon toga su se nizale, a pravi uspjeh postigla je godinu kasnije filmom 'I Believe in You'. Iako joj je bila namijenjena uloga u 'Kleopatri', Joan Collins odbila je otići u krevet s glavešinama u filmskom studiju i dobila je odbijenicu, a umjesto nje Kleopatru je utjelovila Elizabeth Taylor.

SLAVNE NEKRETNINE Evo kako danas izgleda interijer čuvene kuće iz 'Dinastije' koja traži novog vlasnika Pogledaj galeriju 30







Nakon što joj je 1962. istekao ugovor s 20th Century Foxom većinu vremena provela je u filmovima B kategorije, a onda se dogodila 'Dinastija', poslije koje više ništa nije bilo isto. Ipak, više od filmskih uloga javnost je oduvijek zanimao njezin privatni život, osobito jer iza sebe ima čak četiri propala braka, kao i listu poznatih partnera: Jamesa Deana, nasljednika hotelskog lanca Nickyja Hiltona, Ryana O'Neala, Harryja Belafontea i bivšeg zaručnika Warrena Beattyja. Prvi suprug bio joj je 14 godina stariji irski glumac Maxwell Reed, za kojeg se udala na 19. rođendan nakon što ju je na njihovom prvom spoju silovao, ubacivši joj drogu u piće. Budući da su to bile 50-e godine te je bilo nepoželjno da djevojka koja nije udana završi u krevetu s muškarcem, kako bi spasila ugled i čast - odlučila se na udaju. Samo sedam mjeseci nakon vjenčanja bogati šeik ponudio je njezinom tadašnjem suprugu 10 tisuća funti da spava s Joan Collins, na što je Reed želio i pristati uz riječi: 'Nećeš vjerovati, ali dozvoljava mi i da vas gledam.' U suzama, Joan Collins pobjegla je u obiteljski dom.

Joan Collins o starenju: 'Starenje ne možeš zaustaviti, no možeš pomoći sebi da postaneš star i nemoćan, kako psihički tako i fizički.' 'Ne znam zašto su ljudi toliko opsjednuti starenjem. 90-e su nove 70-e, 70-e su nove 50-e, a 50-e su 40-e.' 'Tijelo je poput automobila: što si stariji, moraš uložiti više truda da ga održavaš, a Ferrari sigurno nećete ostaviti da se prži na suncu.'

Drugi brak bio joj je onaj s glumcem Anthonyjem Newleyjem, s kojim je dobila dvoje djece - Taru i Sachu - a obilježila ga je nevjera s obje strane, zbog čega su se i rastali, da bi brak s Ronom Kassom završio odmah nakon što je njihova kći Katyana nastradala u automobilskoj nesreći i provela mjesec dana u komi. Inače, Ron Kass bio je ovisnik o kokainu, kasnije i heroinu, a njegova ovisnost zakomplicirala joj je život jer je krivotvorio njezin potpis na nekim dokumentima, zbog kojih je izgubila novac. Kada je doznao za nesreću, Kass se samo okrenuo na drugu stranu u krevetu i nastavio spavati. Ni četvrta sreća, brak sa švedskim biznismenom Peterom Holmom, nije bio uspješniji te je okončan poslije samo 13 mjeseci nakon što ga je, stigavši kući sa seta 'Dinastije', pronašla u njihovom bračnom krevetu s drugom ženom. Za njega i danas govori kako je bio proračunati sociopat.

Unatoč svemu, sebe nikada nije doživljavala kao žrtvu, niti je ikada previše analizirala zašto joj se sve dogodilo kako se dogodilo. Pretpostavlja se kako se početak svega krije u lošem odnosu koji je imala s ocem, koji je, kada se ona tek rodila i kada ju je prvi put vidio u bolnici, rekao da izgleda poput janjećeg odreska. Sreću je pronašla tek s 33 godine mlađim kazališnim menadžerom Percyjem Gibsonom, s kojim je u sretnom braku već 17 godina. 'Gledajući sve te holivudske brakove, shvatila sam da postoji uzorak - svi se rastaju nakon četiri ili deset godina. Strast nestane, a kada se to dogodi, ostaje prijateljstvo i prava ljubav. Možda to zvuči kao kliše, ali zaista mislim da je tako.'

Priznala je da nije imala namjeru više se udavati, no sve se promijenilo 2000., kada je u New Yorku upoznala Gibsona: 'Bio je drag, nježan, zabavan i započeli smo strastvenu aferu. Ja sam bila u šezdesetima, a on u tridesetima, no razlika u godinama nikada nam nije bila problem. U braku smo godinama, no još uvijek, kada ga ugledam s druge strane sobe, srce mi poskoči. Ne razmišljam o budućnosti, niti razgovaramo o tome što će se dogoditi za 20 godina - ako on umre, umrijet će!' Iako ima 85 godina, Joan Collins i dalje je u nevjerojatnoj formi, a na njezinu izgledu mogle bi joj pozavidjeti i tri puta mlađe žene. A koja je tajna njezina izgleda, otkrila je rekavši da treba jesti puno voća, povrća i srdela, ali i kekse kada vam dođe želja. Vježbati treba nekoliko puta tjedno, no isto tako treba se kloniti vježbi koje promovira Jane Fonda jer one nakon 40. godine nemaju smisla. Ipak, kao najbolji recept za mlađahan izgled otkrila je ovo: 'Imati 30 godina mlađeg muža itekako pomaže.'

ne gube nadu Traže recept savršenog braka: Ove slavne osobe rekle su 'da' najmanje pet puta Pogledaj galeriju 14