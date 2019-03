Bila je jedna od najplaćenijih glumica, a ovisnost i depresija dovele su je do samog ruba; iza sebe ima tri braka, a danas ljubi srpsku stilisticu

Za razliku od drugih holivudskih sudbina, životna priča glumice Demi Moore mogla bi bez problema poslužiti kao inspiracija za scenarij poprilično dobre drame. Odrasla uz majku i očuha alkoholičare, mijenjajući adrese čak 30 puta do 16. godine, školu je napustila prije negoli je postala punoljetna i među ostalim bila je pin-up djevojka. Udavala se tri puta, da bi na kraju sreću pronašla u zagrljaju srpske stilistice Maše Mandžuke

‘Ono što me plaši to je da ću na kraju života shvatiti da me nitko nije volio, da jednostavno nisam vrijedna da me netko voli. Da sa mnom nešto nije u redu.’ Rekla je to svojedobno slavna holivudska glumica Demi Moore, a ta njezina izjava nimalo ne začuđuje kada se zna koliko je teško imala djetinjstvo i da joj put do uspjeha nije bio posut laticama ruža.

Ljepotica lagano promuklog glasa rođena je 11. studenog 1962. godine u Roswellu u Novom Meksiku kao Demetria Guynes. Kada ju je rodila, njezina majka Virginia imala je tek 19 godina, a biološki otac Charles Harmon napustio ih je i prije njezina rođenja. Ipak, njezina majka ubrzo se drugi put udala, pa je Demi odrastala uz očuha Dannyja Guynesa, koji je samo pojačao obiteljske probleme. Naime, njezina majka imala je problema s alkoholom, a sve više je počela piti upravo uz svog supruga. Sve to dovelo je do zlostavljanja i loših odnosa, a do 14. godine obitelj Demi Moore selila se više od 30 puta, da bi se na kraju skrasili u Los Angelesu.