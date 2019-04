Život je nije mazio: Brata su joj ubili u pokušaju otmice, ljubila je mafijaše, a danas je sretnija no ikada uz supruga hrvatskih korijena

Ona je jedna od najplaćenijih televizijskih glumica današnjice, omiljeno lice iz hit serije 'Moderna obitelj', koja je svoj životni san, da postane stomatologinja, još kao tinejdžerica zamijenila poslom modela, a potom i glumom. Zbog izgleda i seksepila dugo joj je trebalo da počne dobijati 'normalne' uloge, a ne samo one ispraznih ljepotica. Danas je na vrhuncu karijere, napokon sretna i privatno i poslovno

‘Imam 46 godina i radim već skoro 30 u ovoj industriji. Imati mogućnost raditi ono što volim i povrh svega zaraditi novac - nema bolje stvari. Sve ovo bilo je divno i neponovljivo iskustvo, iako nije uvijek bilo lagano. Bilo je tu jako puno posla, pa je postati najplaćenija televizijska glumica za mene nagrada za sve žrtve koje sam imala, za sve propuštene rođendane mog sina i za to što nisam bila uz njega u svakom trenutku.’ Tim je riječima atraktivna Kolumbijka prokomentirala to što je proglašena najplaćenijom televizijskom glumicom.

Prije negoli se preselila u Ameriku i postala jedna od najplaćenijih televizijskih glumica današnjice, kao i jedna od najutjecajnijih žena, po mišljenju Forbesa, Sofia Vergara živjela je u kolumbijskom gradu Barranquilli, u kojem je rođena 10. srpnja 1972. Odrastala je u katoličkoj obitelji uz oca Julija Enriquea, koji je bio stočar, i majku Margarite, kućanicu, ali i petero braće i sestara te nebrojeno mnogo rođaka.

Nakon što je završila privatnu dvojezičnu školu, Marymount International School Barranquilla, upisala je stomatologiju i provela tri godine na fakultetu. Svoju i više nego uspješnu karijeru započela je kada ju je, kao sedamnaestogodišnjakinju, na lokalnoj plaži zamijetio fotograf i u njoj vidio izniman potencijal. Umjesto da se ostvari kao stomatologinja, o čemu je sanjala od djetinjstva i do te su je titule dijelila tek dva semestra, Sofia Vergara postala je model.

Ipak, budući da je pohađala katoličku školu, bila je zabrinuta kako će se time moći baviti, stoga je tražila dozvolu svojih učiteljica, ujedno časnih sestara, da radi kao manekenka. Nedugo nakon što je otkrivena postala je zaštitno lice u Pepsijevoj reklami za Latinsku Ameriku, a s 20 već je bila traženi model u Bogoti. I sve se činilo idilično, kampanje i reklame su se nizale, ona je čak dobila priliku raditi kao voditeljica u kolumbijskim televizijskim showovima, no onda je došla 1998. godina te se njezin život preokrenuo za 180 stupnjeva. Te godine njezin je brat ubijen tijekom neuspjelog pokušaja otmice, a cijela njezina obitelj novi je život potražila u Miamiju.

Ondje je dobila priliku glumiti u pokojem američkom filmu i televizijskom showu, no sve to nije bilo ništa značajno. I dalje su je svi doživljavali kao ljepoticu koja, osim izgleda, nema što pretjerano pokazati. No ona je po tko zna koji put dokazala da se naporan rad i trud na kraju ipak isplate. Uloge su se krenule nizati, a ona se u međuvremenu, 1990., udala za svoju srednjoškolsku ljubav Joea Gonzaleza i dvije godine kasnije rodila sina Manola. Unatoč svemu, brak nije opstao i već godinu kasnije krenuli su svatko svojim putem, a Sofia je svog sina nastavila odgajati kao samohrana majka. No nije sve bilo bajno. Godine 2000., kada je Manolo imao tek osam godina, Sofiji Vergari dijagnosticiran je rak štitnjače i ona se morala podvrgnuti operaciji. Srećom, sve je prošlo u redu te je odlučila osnovati fondaciju koja će pomagati obiteljima u Kolumbiji čiji se članovi bore s rakom.

Nekako s lošim zdravstvenim stanjem stigli su novi problemi. Sredinom 90-ih, nakon što se rastala od prvog supruga, Sofia Vergara započela je vezu s Chrisom Paciellom, glavnom facom za noćni život South Beacha, ujedno članom bande koja je surađivala s obitelji Bonanno. Cijela ta priča nju je naočigled zavela, pa je tako nakon što je on 2000. uhićen i optužen za ubojstvo jedne kućanice četiri godine ranije upravo Vergara ponudila svoj dom u Miamiju kako bi platila ljubavniku jamčevinu od 15 milijuna dolara. On je na kraju osuđen i njihova je veza prestala, no ne i njezina ljubav prema ‘zločestim dečkima’. Godinama se šuškalo kako je imala aferu s nekadašnjim kolumbijskim kraljem droge Andresom Lopezom.

U međuvremenu je dobila poziv za Los Angeles, u koji se preselila sa sinom 2005. i upoznala Toma Cruisea, koji je, navodno, upravo nju poželio za novu suprugu, no u tom naumu nije uspio. Ona je navodno bila uvjerena kako ne bi dobro prošla i da bi jednog dana gorjela u paklu ako bi se pridružila scijentolozima. Onda se dogodila 2011. godina, kada je iz Amerike u Kolumbiju deportiran njezin mlađi brat Julio, dugogodišnji ovisnik, a nešto prije te deportacije započela je vezu s Nickom Loebom.

Par se zaručio 2012., no dvije godine kasnije odlučili su krenuti svatko svojim putem. Sofia Vergara mislila je da je to prekid kao i bilo koji drugi, no prevarila se. Godinu poslije našla se u sudskoj bitki s bivšim zaručnikom koji je želio iskoristiti njihova dva embrija. Riječ je o embrijima koje su pohranili u klinici u doba najveće ljubavi, u nadi da će jednog dana umjetnom oplodnjom dobiti djecu. Loeb je odlučio iskoristiti ih i dogovoriti sa surogat-majkom da ih rodi, no onda se Vergara odlučila za tužbu u pokušaju da ga spriječi da takvo što i napravi. Zahtjev bivšeg zaručnika da upotrijebi te embrije dva puta je odbijen, a u travnju 2018. godine uložio je žalbu na odluku suda i cijeli slučaj preselio u Louisianu, u kojoj embrij ima definiciju i status ljudskog bića.

Navodno su to bili njegovi očajnički pokušaji da joj uništi vezu, a potom i brak s Joem Manganiellom, s kojim se povezala u srpnju 2014. te su se zaručili šest mjeseci kasnije. Vjenčanje iz snova održano je u Palm Beachu na Floridi 21. studenog 2015. Kako je rekla, tek je jedna stvar zbog koje žali u životu - to što se s četiri godine mlađim Manganiellom nije ranije susrela. ‘Udala sam se rano i mlada rodila sina, no to je u Latinskoj Americi prije dvadesetak godina bilo normalno. Naravno, danas je sve drugačije i nakon lošeg braka koji sam imala promijenile su se mnoge stvari. Dana želim drugo od ljubavi, do čega su me doveli želja za uspjehom, cilj da imam svoj novac i napravim nešto od svoje karijere’, rekla je Vergara i dodala:

‘Nisam željela da u život mog sina i mene uđe bilo koji muškarac, ne dok ne ‘isprobam’ više njih. Sada sam na prekretnici života i sada napokon znam što želim, a u ljubavi nikada ne možeš reći niti znati što će se i kako odigrati, no mislim da sam nakon dugo vremena traženja našla ono što sam tražila i da će to doista biti kao iz bajke o Pepeljugi - sretni do kraja života.’ To što njezinoj ljepoti i seksepilu ne mogu odoljeti ni oni mlađi od 18 Sofiju Vergaru zabavlja jer je, kaže, navikla odrastajući da njezina pojava ima takav efekt na muškarce.

‘Čini se da sam se rodila s malim push-up grudnjakom’, rekla je smijući se i dodala: ‘O pojmu seksepila nisam ni razmišljala dok se nisam doselila u Ameriku, jer u Latinskoj Americi sve žene na plaži nose tange, visoke potpetice i šminku. To je sasvim normalno ondje.’ Zvijezda ‘Moderne obitelji’ ujedno je najplaćenija televizijska glumica te je zaradila 37 milijuna dolara, između ostalih reklamama od dijetalnih sokova do šampona protiv prhuti.

Ono što je nevjerojatno to je da ju ni nakon toliko godina slava nije promijenila te joj je i dalje obitelj najvažnija. Tako je primjerice za 40. rođendan 2012. godine platila avionske karte za 107 najdražih osoba da ga s njome proslave u Meksiku, a potom je za dodjelu Emmyja kupila 21 ulaznicu kako bi i njezina obitelj imala barem mali uvid u život bogatih i slavnih.