Poznato je tko su finalisti Nagrade Radoslav Putar u 2020.

Dino Bičanić, Bojan Koštić, Petra Mrša i Damir Sobota finalisti su ovogodišnje Nagrade Radoslav Putar Instituta za suvremenu umjetnosti, koja se dodjeljuje najboljem mladom likovnom umjetniku u Hrvatskoj

Bojan Koštić (1988., Koprivnica) magistrirao je kroatologiju, završio preddiplomski studij latinskog jezika i književnosti. Osnivač je i glavni tajnik Udruge Pod galgama u sklopu koje postavlja predstave i izdaje knjige. Radi kao kustos i tehničar u AK galeriji. Bavi se fotografijom, videom i performansom, a izlaže od 2016.

Petra Mrša (1985., Rijeka) diplomirala je fotografiju na ADU, a sociologiju na Filozofskom fakultetu i psiholog­iju na Hrvatskim studijima. Radovi su joj dio su zbirki nekoliko muzeja i galerija, a izlagani na brojnim izložbama. Objavila je umjetničke knjige, radila kao asistentica u galeriji Hoxton u Londonu, a posljednje četiri godine i kao asistentica Fotografije na Akademiji primijen­jenih umjetnosti u Rijeci. U svom radu istražuje načine na koji usvojeni konstrukti oblikuju život pojedinca.

Damir Sobota (1988., Zagreb) diplomirao je grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, sudjelovao na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi pohađao rezidencijalne programe u Belgiji i Njemačkoj te radio kao stručni suradnik na Katedri za likovnu kulturu i grafički dizajn Grafičkog fakulteta u Zagrebu. Dobitnik je Nagrade za mladog umjetnika za 2017.

Nagrada se dodjeljuje od 2002. godine, kada ju je osnovao Institut za suvremenu umjetnost, i dio je međunarodne mreže YVAA – Young Visual Artists Awards.

U ovogodišnjem žiriju bili su Predrag Pavić, prošlogodišnji dobitnik Nagrade Radoslav Putar, kustosice Giuliana Carbi (Trieste Contemporanea, Trst, Italija), Klara Petrović, izabrana na Otvorenom pozivu za člana žirija do 40 godina starosti i Tanja Špoljar (Galerija S, Koprivnica) te umjetnik Vice Tomasović, predsjednik HULU – Split.

Dobitnik Nagrade dobiva dvomjesečni boravak u New Yorku, u organizaciji Residency Unlimited, te mogućnost produkcije multioriginala zahvaljujući Galeriji S iz Koprivnice, samostalnu izložbu u Institutu za suvremenu umjetnost, Zagreb i mjesto u žiriji Nagrade Radoslav Putar u 2021. godini.

Prošlogodišnji dobitnik Predrag Pavić trebao je u New York, Residency Unlimited, krenuti 1. travnja i ondje boraviti do kraja svibnja, no zbog pandemije to je odgođeno.