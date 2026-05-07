Kći Ala Bana i supruga jednog od najbogatijih Hrvata iznenadila povratkom velikoj ljubavi

Cristel Carrisi, kći Ala Bana i Romine Power te supruga Davora Lukšića, iznenadila je pratitelje objavom u kojoj je najavila povratak svojoj velikoj ljubavi - glazbi

Cristel Carrisi ponovno se okreće glazbi. Kći slavnog talijanskog glazbenog para Ala Bana i Romine Power te supruga hrvatskog poduzetnika Davora Lukšića na Instagramu je objavila da priprema novi album, čime je iznenadila brojne pratitelje.

Njezina objava dolazi tri godine nakon što se vratila na društvene mreže velikom viješću o diplomi s Harvarda, a sada je otkrila da se nakon gotovo dva desetljeća ponovno ozbiljno posvetila glazbi. Godinama potiskivala želju za glazbom Cristel je u objavi priznala da je godinama potiskivala želju za glazbom, no melodije su se, kako je slikovito opisala, ponovno počele vraćati. 'Prošlo je 18 godina, mislim, otkako sam se pravila da više ne želim raditi glazbu. Onda su prije nekoliko godina melodije počele tiho kucati. Pravila sam se da ih ne čujem. Onda su počele udarati nogama po vratima', napisala je.

Zatim je otkrila najvažniju vijest: 'A sada sam ovdje, s albumom koji je gotovo spreman.' Dodala je i da jedva čeka publici predstaviti ono na čemu radi, iako joj povratak u glazbu nije nimalo jednostavan. 'Jedva čekam da čujete ono što stvaramo. To me nasmrt plaši i baš zato znam da ovaj rad moram dovesti do kraja', poručila je. Podrška obitelji i pratitelja U objavi je zahvalila suradnicima, među njima Adrianu Penninu, Fabiju Crespiaticu, bubnjaru Babi Morenu, Alessandru Vanari, Danilu Catalettu, ali i bratu Yariju Carrisiju. Posebno je zahvalila Adrianu Pratesiju, prisjetivši se trenutka koji je očito bio presudan za nastanak albuma. 'Hvala ti jer kad sam te nazvala i rekla: 'Napisala sam pola pjesme', odgovorio si mi: 'Nastavi pisati i napravimo album'', napisala je Cristel.

Na objavu su brzo reagirali članovi obitelji. Njezina sestra Romina Carrisi napisala je: 'Moje srce se sada toliko jako smiješi', dok je brat Yari poručio: 'Jeeej', uz emotikone srca. Život između obitelji, obrazovanja i glazbe Cristel Carrisi posljednjih je godina živjela povučenije od javnosti. S Davorom Lukšićem, jednim od najbogatijih Hrvata, u braku je od 2016. godine, a par ima troje djece. Njihova ljubavna priča počela je 2012. u New Yorku, a vjenčali su se četiri godine kasnije u talijanskom Lecceu. Prvo dijete, sina Kayja Tyronea, dobili su 2018., zatim kćer Cassiju Yleniju 2019., a 2021. rodila im se i kći Rio Ines.

Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia/Promo