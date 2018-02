Je li ovo razlog zbog kojeg je pukao drugi brak Jennifer Aniston

Omiljena holivudska zvijezda, Jennifer Aniston, ponovo je sama. Njezin drugi brak, s glumcem Justinom Therouxom završio je nakon dvije godine, a nagađanja oko razloga ljubavnog brodoloma samo se gomilaju. No, čini se da su njihovom braku ipak presudili njihovi popuno različiti karakteri, zbog kojih su na koncu većinu godine bili razdvojeni, on u New Yorku, a ona u Los Angelesu

Različitosti spajaju, ali i razdvajaju, kao što se pokazalo u slučaju Jennifer Aniston i Justina Therouxa. Par se upoznao 2010. na snimanju zajedničkog filma Wondelust', a iako su odmah krenula šuškanja o njihovoj vezi, tek su godinu dana priznali da su zajedno. Theroux je, naime, u to vrijeme bio 14 godina dugoj vezi s kostimografkinjom Heidi Bivens, koju je ostavio upravo zbog Aniston.

Zgodni glumac i scenarist rođen je u Washingtonu, a dolazi iz poznate bostonske obitelji kanadsko-talijanskih korijena. Njegova četiri strica ugledni su novinari, pjesnici i pisci, dok je njegov otac odvjetnik, a majka novinarka Washington Posta. Ljubav prema pisanoj riječi naslijedio je i Justin Theroux koji je napisao za scenarije za filmove 'Zoolander 2', 'Rock zauvijek', 'Iron Man 2' i 'Tropska grmljavina'. Iako je ostvario niz epizodnih uloga u brojnim filmovima, najviše je poznat po ulozi u 'Mullholand Driveu' Davida Lyncha i uspješnoj HBO-ovoj seriji 'Leftovers', dijelom i zbog toga što se nikad nije ni pokušao uklopiti u holivudski svijet, ne krijući pri tom prijezir prema filmskoj Meki. Ne krije da pravim domom smatra New York, u čijoj umjetničkoj sceni uživa.

Mnoge je stoga iznenadila njegova veza, a kasnije i brak s omiljenom' prijateljicom' Jennifer Aniston, koja pak ne može zamisliti život bez toplog kalifornijskog sunca. Za nju je boravak u njegovom voljenom New Yorku bila noćna mora, rekli su njegovi prijatelji za Page Six. Nakon što se zaljubila u Therouxa, koji posjeduje stan u njujorškom Greenwich Villageu, glumica se pokušala preseliti na Manhattanno, no nikako se nije mogla nositi s brojnim paparazzima, a nije bila pretjerano oduševljena ni njegovim, za losanđeleške pojmove malim i otkačenim stanom, te se vratila na svoje raskošno imanje na Bel Airu. 'Jennifer se najugodnije osjeća u Los Angelesu, gdje je okružena malom grupom bliskih prijatelja. No, Justin Los Angeles ne smatra domom, niti voli njezine prijateljice. On voli New York i malo otkačenije društvo u tom gradu', tvrde izvori bliski slavnom paru.