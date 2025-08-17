USKORO SELE

Neočekivani problemi za Kate Middleton i Williama: Neželjeni susjedi žive pored nove kuće

L.M.B.

17.08.2025 u 19:53

Kate Middleton i princ William
Kate Middleton i princ William Izvor: Profimedia / Autor: i-Images / Eyevine / Profimedia
Princ i princeza od Walesa spremaju se za svoju veliku selidbu – napuštaju dosadašnji dom Adelaide Cottage i s troje djece, princem Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom, sele u Forest Lodge u Windsoru

Neočekivanu vijest o selidbi princa Williama, Kate Middleton i njihovo troje djece jučer je potvrdio glasnogovornik Kensingtonske palače, navodeći kako će se obitelj preseliti do kraja godine. Sada se saznalo i da su u startu naišli na probleme jer su u trenutku donošenja odluke na imanju već živjeli stanari.

Prema pisanju britanskih medija, u manjim kućama u neposrednoj blizini Forest Lodgea do sad su bile smještene dvije obitelji u druge rezidencije na imanju Great Park, koje se prostire na čak 4800 hektara.

Te kuće, nekadašnje konjušnice preuređene u stambene objekte, bile su u vlasništvu kraljevske obitelji, koja ih je njima dala u najam. Navodno su odmah obaviješteni o tome da moraju napustiti svoje domove.

Forest Lodge
  • Forest Lodge
  • Forest Lodge
  • Forest Lodge
  • Forest Lodge
Posjed Forest Lodge Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Forest Lodge kao dugoročni dom

Forest Lodge, u koji će useliti princ William i princeza Kate, povijesna je rezidencija stara više od 300 godina, zaštićena kao objekt kulturne baštine. S osam spavaćih soba, raskošnim uređenjem i teniskim terenom, novi dom predstavlja značajan iskorak u odnosu na njihovu dosadašnju kuću s četiri spavaće sobe u Adelaide Cottageu.

Kraljevski dopisnici ističu kako je upravo Forest Lodge zamišljen kao njihov dugoročni obiteljski dom. Djeca pohađaju obližnju školu Lambrook, a obitelj će ostati u blizini Windsorskog dvorca, gdje princ i princeza redovito sudjeluju u službenim obavezama.

Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Planirana obnova

Za rezidenciju su već podneseni zahtjevi lokalnom vijeću za manja vanjska i unutarnja preuređenja. Kao i u slučaju Adelaide Cottagea, par će sam snositi sve troškove, a ni u novom domu neće imati osoblje koje stalno živi s njima.

