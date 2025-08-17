Neočekivani problemi za Kate Middleton i Williama: Neželjeni susjedi žive pored nove kuće

Princ i princeza od Walesa spremaju se za svoju veliku selidbu – napuštaju dosadašnji dom Adelaide Cottage i s troje djece, princem Georgeom, princezom Charlotte i princem Louisom, sele u Forest Lodge u Windsoru

Neočekivanu vijest o selidbi princa Williama, Kate Middleton i njihovo troje djece jučer je potvrdio glasnogovornik Kensingtonske palače, navodeći kako će se obitelj preseliti do kraja godine. Sada se saznalo i da su u startu naišli na probleme jer su u trenutku donošenja odluke na imanju već živjeli stanari.

Prema pisanju britanskih medija, u manjim kućama u neposrednoj blizini Forest Lodgea do sad su bile smještene dvije obitelji u druge rezidencije na imanju Great Park, koje se prostire na čak 4800 hektara. Te kuće, nekadašnje konjušnice preuređene u stambene objekte, bile su u vlasništvu kraljevske obitelji, koja ih je njima dala u najam. Navodno su odmah obaviješteni o tome da moraju napustiti svoje domove.

Posjed Forest Lodge Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia





Posjed Forest Lodge Izvor: Profimedia / Autor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Forest Lodge kao dugoročni dom Forest Lodge, u koji će useliti princ William i princeza Kate, povijesna je rezidencija stara više od 300 godina, zaštićena kao objekt kulturne baštine. S osam spavaćih soba, raskošnim uređenjem i teniskim terenom, novi dom predstavlja značajan iskorak u odnosu na njihovu dosadašnju kuću s četiri spavaće sobe u Adelaide Cottageu. Kraljevski dopisnici ističu kako je upravo Forest Lodge zamišljen kao njihov dugoročni obiteljski dom. Djeca pohađaju obližnju školu Lambrook, a obitelj će ostati u blizini Windsorskog dvorca, gdje princ i princeza redovito sudjeluju u službenim obavezama.