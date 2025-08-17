ELITA NA OKUPU

Zabava o kojoj bruji Hollywood: Nema tko nije bio - od Nicole Kidman do Sarah Jessice Parker

17.08.2025 u 20:34

Nicole Kidman i Keith Urban
Nicole Kidman i Keith Urban
Na povijesnom imanju u Dorsetu okupila se holivudska krema povodom spektakularne proslave rođendana redatelja Sama Mendesa

Britanski redatelj Sam Mendes, poznat po Oscarom nagrađenom filmu 'American Beauty' i režiranju dva filma o Jamesu Bondu – 'Skyfall' i 'Spectre' – svoj je 60. rođendan obilježio na spektakularan način, doznaje Daily Mail.

Holivudska elita na okupu

Rođendansko slavlje nosilo je kodno ime 'Red Eagle', a održana je na luksuznom lovačkom imanju na obali Dorseta, s pogledom na otok Wight, koje je Mendes sa suprugom Alison Balsom kupio prošle godine za šest milijuna funti.

Sam Mendes
Sam Mendes Izvor: Profimedia / Autor: Jerod Harris / Getty images / Profimedia

Prema pisanju britanskih medija, slavlju se odazvalo više od stotinu uzvanika iz svijeta filma i glazbe. Među njima su bili Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick, Emma Thompson, Andrew Scott i Paul Mescal. Kidman je, prema navodima, stigla helikopterom, dok su mnogi gosti odsjedali u luksuznom hotelu Pig on the Beach, rezerviranom samo za njih.

Kodirane upute

Poseban detalj bile su pozivnice s kodiranim uputama koje su koristile aplikaciju What3Words, a gosti su na zabavi koristili šifru 'Red Eagle'. Iako je početni koncept podsjećao na filmski scenarij, izvori tvrde da su kodovi brzo pali u drugi plan kako je slavlje odmicalo.

Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
  • Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker Izvor: EPA / Autor: ETIENNE LAURENT

Redatelj je od 2017. u braku s trubačicom Alison Balsom, s kojom ima kćer Phoebe. Iz ranijeg braka s Kate Winslet ima sina Joea Andersa, koji se također bavi glumom.

Povijesno imanje

Njegovo imanje u Dorsetu, smješteno u području prirodnih ljepota i bogato povijesnim detaljima poput vitraja i mramornih kamina, u prošlosti su posjećivali kralj George VI. i Winston Churchill. No, sve upućuje na to da je upravo rođendanska proslava Sama Mendesa bila najglamurozniji događaj u njegovim prostorima do sada.

