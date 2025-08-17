Zabava o kojoj bruji Hollywood: Nema tko nije bio - od Nicole Kidman do Sarah Jessice Parker

Britanski redatelj Sam Mendes , poznat po Oscarom nagrađenom filmu 'American Beauty' i režiranju dva filma o Jamesu Bondu – 'Skyfall' i 'Spectre' – svoj je 60. rođendan obilježio na spektakularan način, doznaje Daily Mail.

Rođendansko slavlje nosilo je kodno ime ' Red Eagle ', a održana je na luksuznom lovačkom imanju na obali Dorseta, s pogledom na otok Wight, koje je Mendes sa suprugom Alison Balsom kupio prošle godine za šest milijuna funti.

Prema pisanju britanskih medija, slavlju se odazvalo više od stotinu uzvanika iz svijeta filma i glazbe. Među njima su bili Nicole Kidman, Sarah Jessica Parker i Matthew Broderick, Emma Thompson, Andrew Scott i Paul Mescal. Kidman je, prema navodima, stigla helikopterom, dok su mnogi gosti odsjedali u luksuznom hotelu Pig on the Beach, rezerviranom samo za njih.

Kodirane upute

Poseban detalj bile su pozivnice s kodiranim uputama koje su koristile aplikaciju What3Words, a gosti su na zabavi koristili šifru 'Red Eagle'. Iako je početni koncept podsjećao na filmski scenarij, izvori tvrde da su kodovi brzo pali u drugi plan kako je slavlje odmicalo.