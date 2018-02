Svi muškarci s kojima je Jennifer Aniston neuspješno tražila sreću u ljubavi

Šokantna vijest da se Jennifer Aniston rastaje od drugog supruga Justina Therouxa mnoge je rastužila, pogotovo zbog njezine ljubavne prošlosti i bolnog prvog razvoda od Brada Pitta. I dok za ovu dvojicu muškaraca znaju gotovo svi, mnogi su možda zaboravili s kim je sve bila u vezi kao i činjenicu da je u mladosti čak bila i zaručena

Iste te godine upoznala je glumca Tatea Donovana , kojeg se možda sjećate iz kratke uloge Joshue u 'Prijateljima' kada je imao kratku romansu s Rachel koju je utjelovila Jennifer. Budući da su u to vrijeme ovo dvoje ljubavnika i u stvarnom životu započeli svoju vezu nije im teško bilo glumiti ljubavne scene u seriji. Dvije godine kasnije čak su se i zaručili, no sreća nije dugo potrajala, pa su 1998. prekinuli zaruke .

Omiljenu glumicu povezivali su i s glumačkim kolegom Paulom Ruddom s kojim je mnogo puta surađivala, a nekoliko su puta čak glumili i partnere. Prva suradnja zabilježena je tijekom serije 'Prijatelji' kada je Paul glumio Mikea (Phoebeinog supruga), a onda su Jennifer i Paul skupa utjelovili supružnike u filmu 'Wanderlust'. Kada su ih jednom prilikom upitali je li im čudno glumiti ljubavne scene i ljubljenje, oboje su odgovorili kako su navikli s obzriom na to koliko su puta to već učinili.

Aniston nakon bolnog preljuba nije bilo lako te je priznala da joj je tada već bivši suprug slomio srce, no nije dala da to utječe na ostatak njezina života. Iako povrijeđena, ostala je jaka i vjerovala da će pronaći nekoga tko će zacijeliti njezine rane i vratiti joj vjeru u ljubav.

Tri godine nakon bolnog razvoda, Jennifer započinje vezu s glazbenikom Johnom Mayerom , koji je u to vrijeme bio na glasu kao veliki zavodnik i ženskaroš. Crnokosi pjevač često je u intervjuima naglašavao koliko je sretan što je osvojio popularnu glumicu, no i davao do znanja kako ima razumijevanja za njezinu prošlost koja je sigurno ostavila traga u njezinim kasnijim odnosima. Ipak mjesec dana nakon prve godišnjice par je prekinuo.

Iako je na početku sve djelovalo kao velika idila i oboje su naglašavali koliko su sretni, mediji su često nagađali kako je njihov odnos u problemima pogotovo zbog stalne razdvojenosti. Kako se navodilo, najveća prepreka u njihovu braku bilo je stambeno pitanje i grad u kojem će živjeti, jer Jennifer voli Los Angeles, dok Justin preferira istočnu obalu i uglavnom boravi u New Yorku.

'Da, istina je ona preferira L.A., a on više voli New York, ali oboje su to znali od početka njihove veze i zaključili kako to nije problem. To isto tako ne znači da se razvode', govorili su još krajem prošle godine prijatelji poznatog para, pokušavajući prikriti probleme, no izgleda kako ni zadnje zajedničko putovanje u Mexico nije popravilo stvari između njih dvoje. Zato su danas objavili i službeno svoj razvod.