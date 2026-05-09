Ronioci iz cijele Hrvatske čistili Trakošćansko jezero, stižu i lađari

Ronioci iz svih dijelova Hrvatske sudjelovali su u subotu u velikoj ekološkoj akciji čišćenja Trakošćanskog jezera, a uskoro na jezero stižu i lađari koji će ondje trenirati za Maraton lađa na Neretvi

U akciji čišćenja jezera i okoliša sudjelovali su članovi ronilačkih klubova iz Rovinja, Požege, Kutine, Zagreba, Varaždina i Krapinskih Toplica te pripadnici ATJ Lučko, a cilj je bio promicanje ekologije, zdravog načina života i zaštite prirode.

Predsjednik Ronilačkog kluba Zaron iz Krapinskih Toplica Bogdan Celinić rekao je kako ideja o organizaciji akcije u Trakošćanu postoji već godinama te da je to promocija očuvanja prirode, vode i ronilaštva. "Uz samo ronjenje i čišćenje jezera organizirano je i edukativno predavanje o očuvanju mora, suživotu čovjeka s prirodom te utjecaju čovjeka na vode i okoliš. Željeli smo da ovo bude i ekološka i edukativna akcija”, rekao je Celinić. Dodao je kako se nada da će akcija postati tradicionalna, a istome se nada i varaždinski župan Anđelko Stričak koji ističe da takve aktivnosti promoviraju zdrav način života, boravak u prirodi i očuvanje okoliša.