Ronioci iz cijele Hrvatske čistili Trakošćansko jezero, stižu i lađari

Ronioci iz svih dijelova Hrvatske sudjelovali su u subotu u velikoj ekološkoj akciji čišćenja Trakošćanskog jezera, a uskoro na jezero stižu i lađari koji će ondje trenirati za Maraton lađa na Neretvi
U akciji čišćenja jezera i okoliša sudjelovali su članovi ronilačkih klubova iz Rovinja, Požege, Kutine, Zagreba, Varaždina i Krapinskih Toplica te pripadnici ATJ Lučko, a cilj je bio promicanje ekologije, zdravog načina života i zaštite prirode.
Predsjednik Ronilačkog kluba Zaron iz Krapinskih Toplica Bogdan Celinić rekao je kako ideja o organizaciji akcije u Trakošćanu postoji već godinama te da je to promocija očuvanja prirode, vode i ronilaštva.
"Uz samo ronjenje i čišćenje jezera organizirano je i edukativno predavanje o očuvanju mora, suživotu čovjeka s prirodom te utjecaju čovjeka na vode i okoliš. Željeli smo da ovo bude i ekološka i edukativna akcija”, rekao je Celinić. Dodao je kako se nada da će akcija postati tradicionalna, a istome se nada i varaždinski župan Anđelko Stričak koji ističe da takve aktivnosti promoviraju zdrav način života, boravak u prirodi i očuvanje okoliša.
"Organizatori su rekli da žele da akcija postane tradicija i vjerujem da je to pravi smjer. Jezero danas nije potrebno intenzivno čistiti jer je prije dvije godine provedeno veliko čišćenje sedimenta i mulja, no uvijek se, nažalost, pronađe otpada koji neodgovorni pojedinci odbace u prirodu”, rekao je Stričak.
Naglasio je i da su dvorac Trakošćan, jezero i park-šuma danas unutar Parka prirode Zagorske gore te najavio atraktivno događanje na jezeru.
"Varaždinska županija ove će godine biti partner Maratona lađa na Neretvi pa će se ekipe sa sjevera Hrvatske upravo ovdje pripremati i trenirati za nastup na toj sportskoj priredbi”, rekao je Stričak dodavši da je zahvaljujući ranijem čišćenju jezera danas moguće organizirati ronjenje i druge sportsko-rekreacijske sadržaje.