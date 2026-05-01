Ovo su frizure koje sijedu kosu pretvaraju u najljepši beauty adut

Sijeda kosa više se ne skriva, nego se sve češće nosi kao jedan od najefektnijih beauty aduta, a pravi rez može joj dati sjaj, pokret i vrlo moderan izgled

Sijeda kosa posljednjih je godina prošla veliku promjenu statusa te je s ponosom nose mnoge slavne ljepotice od kraljice Letizije, princeze Caroline pa do Jamie Lee Curtis ili Andie MacDowell. Od nečega što se rutinski prekrivalo bojom postala je izbor koji mnoge žene nose s puno samopouzdanja, a ključ je u dobro odabranoj frizuri, njezi i načinu prijelaza prema prirodnoj srebrnoj nijansi.

Frizeri se slažu kako nije presudno je li kosa u nijansi 'soli i papra', potpuno srebrna ili tek prošarana sijedim pramenovima, nego frizura treba odgovarati obliku lica, teksturi kose i načinu života. Drugim riječima, najbolja frizura za sijedu kosu nije jedna univerzalna formula, nego rez koji kosu čini njegovanom, svježom i namjernom. Klasični bob uvijek izgleda profinjeno Bob je jedan od najsigurnijih izbora za sijedu kosu jer naglašava njezin prirodan sjaj i daje joj oblik. Kod sijede kose posebno dobro funkcionira jasno definiran rez, bilo da je riječ o ravnom bobu do brade, dužoj varijanti do ramena ili mekše oblikovanom bobu s blagim slojevima. John Frieda tako izdvaja klasični sijedi bob kao jednu od najboljih frizura za kraću sijedu kosu, ističući da može izgledati moderno s ravnim rubovima i šiškama, ali i klasično, elegantno i ženstveno kada je feniran s mekim volumenom. Prednost boba je u tome što sijedoj kosi daje strukturu. Ako je kosa tanja, rez do brade može stvoriti dojam punoće, a ako je gušća, duži bob s laganim slojevima sprječava da frizura djeluje teško. Kod potpuno srebrne kose osobito lijepo izgleda zaglađeni bob s razdjeljkom po sredini ili sa strane, jer dodatno naglašava refleksiju svjetla. Pixie rez za moderan i samouvjeren dojam Kratki pixie jedan je od najupečatljivijih izbora za žene koje žele sijedu kosu nositi odlučno i bez suvišnog kompliciranja. Kratki rez skida težinu s kose, ističe lice i čini sijede pramenove namjernim stilskim izborom, a ne fazom koju treba prikriti. Allure u pregledu kratkih frizura za sijedu kosu donosi niz primjera koji pokazuju koliko kratka srebrna kosa može izgledati moderno, od nježnih pixie rezova do odvažnijih, teksturiranih varijanti. Pixie osobito dobro funkcionira kod kose koja je prirodno gušća ili ima blagu teksturu. Kratki slojevi daju volumen na tjemenu, a duže šiške mogu omekšati crte lica. Za žene koje ne žele potpuno kratak rez, dobra je opcija i bixie, spoj boba i pixieja, koji zadržava malo dužine, ali ima lakoću kratke frizure.

Lob je idealan kompromis za one koje ne žele prekratku kosu Dugi bob, odnosno lob, odličan je izbor za sve koje žele zadržati dužinu, ali i dati sijedoj kosi oblik. Ova frizura pada oko ključne kosti ili malo iznad ramena, dovoljno je duga za vezanje, a dovoljno strukturirana da ne izgleda zapušteno. Kod sijede kose lob je osobito zahvalan jer dobro podnosi različite teksture. Na ravnoj kosi djeluje elegantno i minimalistički, na valovitoj ležerno i mekano, a na kovrčavoj može naglasiti prirodan volumen. PureWow u vodiču za najbolje frizure za sijedu kosu izdvaja niz kratkih, slojevitih i kovrčavih rezova, uz savjete stručnjaka kako odabrati frizuru prema teksturi i načinu održavanja. Za profinjeniji dojam lob se može nositi s mekanim valovima i razdjeljkom sa strane. Ako kosa ima sijede pramenove oko lica, taj rez ih može lijepo istaknuti i pretvoriti u prirodni okvir. Mekani slojevi vraćaju pokret i svježinu Sijeda kosa često može biti suša, grublja ili neposlušnija od pigmentirane kose, pa joj dobro odabrani slojevi mogu dati lakoću i pokret. Previše težak, jednoličan rez ponekad naglašava suhoću, dok mekani slojevi stvaraju dojam prozračnosti. Slojevite frizure posebno su dobar izbor za srednje dugu i dugu sijedu kosu. Lagani slojevi oko lica mogu omekšati konture, a duži slojevi kroz dužinu sprječavaju da kosa djeluje beživotno. Kod prirodnih valova i kovrča slojevi su gotovo neizostavni jer čuvaju oblik i sprječavaju da se volumen skuplja samo na krajevima.

Kraljica Letizia često ističe svoje srebro u kosi Izvor: Profimedia / Autor: Andrews Archie/ABACA / Abaca Press / Profimedia

